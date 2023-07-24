Как приготовить напитки и блюда из иван-чая: рецепты наших бабушек

Сезон цветения иван-чая в самом разгаре. Тюменцы облюбовали поля с кипреем: кто-то делает фотографии для соцсетей, а кто-то собирает ярко-розовые цветки в корзину и увозит домой. Иван-чаем можно не только украсить свою квартиру, но и приготовить из него полезные напитки и блюда. Бабушки и дедушки поделились с «ФедералПресс» рецептами, которые не найти в интернете.

Домашний чай не хуже магазинного

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«Листья иван-чая, цветы не подойдут, мнем руками до выделения сока. После этого складываем все в салафановый пакет, убираем в темное место, дополнительно накрыв полотенцем, и ждем три дня», – рассказала жительница Тюменской области Татьяна Верхоробина.

Травница отметила, что по истечению срока у листьев должен появиться карамельный запах. После этого нарезаем их и отправляем в разогретую до 100 градусов духовку.

Заваривать нужно как обычный магазинный чай. Напиток получается не только вкусный, но и полезный. Хранить чай необходимо в тканевом мешке.

Похлебка из корневища иван-чая

Корень иван-чая чаще всего выкидывают, но в селах Тюменской области ему нашли применение. Из корневища варят похлебку, она получается вкусная и сытная, а рецепт ее приготовления очень простой. В мясной бульон добавляем картофель, лук и морковь. Пока все кипит на огне, молодые корневища мелко нарезаем, пассируем на сковороде и добавляем в суп за пять минут до готовности. При сервировке можно добавить сметану.

Раньше такую похлебку делали в каждом доме в деревнях, когда только появлялся иван-чай на полях, сейчас это можно назвать необычным блюдом, которым вы удивите гостей.

Из остатков листьев бабушки и дедушки делали суповую заправку. Свежую зелень иван-чая, щавеля и медуницы мелко нарезаем, протираем с солью (5–10 % от общей массы зелени) и складываем в стеклянную банку. Хранится заправка в прохладном месте.

Лечебное пюре

Из побегов и листьев иван-чая готовили лечебное пюре, которое помогало при заболеваниях органов пищеварения.

«Помню в детстве, еще мой отец делал это пюре и употреблял его при боли в желудке. Его традицию продолжаю и я. Беру побеги и листья иван-чая, небольшую морковь, лук и томатную пасту. Вот все что нужно для приготовления», – поделился житель деревни Поддубровное Виктор Леончиков.

Для приготовления полезной пасты нужно в кипящей и чуток присоленной воде отварить помытые листья или побеги растения. Параллельно потушить лук и морковь на растительном масле.