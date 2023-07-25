Чай улун: польза и вред для здоровья

Им можно заменить чашку кофе по утрам.

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Этот напиток также известен под названиями улунский чай, бирюзовый чай или «чёрный дракон». Он известен уже 300–400 лет. Производят его в Китае, где используют при церемонии «гун фу ча». Особенно выделяют сорта, выращенные на юге и севере Фуцзяни, так как место славится чистым горным воздухом.

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Это большая группа китайских чаёв, которые производятся с помощью уникальной технологии обработки. Для большинства видов чая используются верхние листочки и почки, а улуны производят из зрелых листьев. Ему свойственен пряный и насыщенный аромат.

Какие виды бывают?

Сильноферментированные (красные/тёмные). Популярными считаются: Да Хун Пао, Фэн Хуан Дань Цун, Габа Алишань, Шуй Цзинь Гуй.

Слабоферментированные (светлые). Здесь выделяют Тегуаньинь, Дун Дин, Алишань, Хуан Цзинь Гуй.

Ароматизированные. Они являются самыми популярными. Среди них молочный улун, земляничный улун, женьшеневый улун, медовая дыня, Гуй Хуа.

Выдержанные. Лао Те Гуань Инь, Те Гуань Инь Ван. Улуны принято разделять на четыре сорта. К ним относят:

Полезные свойства

Юлия Швайкина, врач-диетолог, специалист превентивного центра Etion: Дискуссия о пользе или вреде чая ведётся постоянно, так как этот напиток в своём составе имеет около 300 различных соединений, которые по-разному влияют на организм человека. В зависимости от вида и его географии состав будет отличаться.

Выделяют несколько групп веществ, входящих в состав чайного листа: флавоноиды, алкалоиды, пурина и дубильные вещества.

Алкалоиды – это всем известный кофеин. Он оказывает тонизирующее действие на организм, улучшает умственную работоспособность, повышает активность, стимулирует работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. В улуне бодрящего вещества меньше, чем в чёрном.

Флавоноиды – определяют качество и полезные свойства чайного напитка. Так как они оказывают антиоксидантное действие, предотвращают развитие атеросклероза, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, снижают свертываемость крови, оказывают диуретическое действие.

Сегодня биофлавоноидам чая принадлежит широкий спектр фармакологических свойств, таких как иммуностимулирующее, кардио- и гепатопротекторное, противоопухолевое и антивирусное. Большинство исследований также показали, что флавоноиды в зелёном чае приводят к снижению жира в организме.

Дубильные вещества – препятствуют развитию онкологических процессов, понижают артериальное давление, обладают антимикробным, дезинфицирующим действием. Чёрный чай имеет самую высокую концентрацию, за ним следует улун и только потом зелёный.

Учитывая различия в составах разных видов чая, можно сделать вывод, что чай улун подходит для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы благодаря меньшему содержанию кофеина. Так он реже вызывает тахикардию (увеличение частоты сердечных сокращений). А мочегонный эффект уменьшает объём циркулирующей крови и приводит к снижению артериального давления.

Противопоказания

Употребление улуна рекомендовано не всем. Этот чай нельзя детям и беременным из-за отрицательных свойств кофеина. Также не стоит употреблять на ночь, так как он может нарушить качество сна.

Людям, страдающим язвенной болезнью и хроническим гастритом, стоит отказаться от данного напитка, потому что он будет провоцировать усиленную выработку соляной кислоты, что может привести к обострению заболевания. Исключением будут люди, страдающие гастритом с пониженной кислотностью. Им чай будет полезен, так как улучшит секрецию желудка.

Все виды чая содержат танин, который нарушает всасывание железа в кишечник. Поэтому следует с осторожностью употреблять людям, склонным к железодефицитной анемии.

Пурины в составе этого напитка повышают уровень мочевой кислоты в организме, поэтому стоит полностью исключить его из своего рациона людям, страдающим подагрой и гиперурикемией.

Помните, что употреблять чайный напиток больше трёх чашек в день не следует.

Как заваривать?

Улун славится тем, что его можно многократно заваривать. Некоторые светлые сорта выдерживают до 15 проливов.

Для начала необходимо чайник ополоснуть кипятком. Для светлых сортов выбирайте ёмкость из стекла и фарфора, а для красных – из глины. Затем нужно насыпать около 10 г чая. Залить горячей водой, температура которого должна быть около 80–90 градусов. Важно сразу же её слить. Данная порция не предусмотрена для употребления. Это необходимо для промывки листьев и раскрытия вкуса и аромата. Снова залить горячую воду в чайник. Заваривать в течение минуты. Чай готов к употреблению!

Не рекомендуется оставлять воду в чайнике, если вы планируете повторно его заваривать. Так теряются вкус и аромат. Нужно полностью слить жидкость. Не стоит добавлять сахар и лимон, так как это самодостаточный напиток.

Как хранить?

Красные сорта следует хранить в герметичной посуде в тёмном, сухом месте. Стоит учесть, что листья быстро впитывают посторонние ароматы, поэтому не держите рядом с сильными и тяжёлыми запахами.