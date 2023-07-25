Чай улун: польза и вред для здоровья
Им можно заменить чашку кофе по утрам.
Этот напиток также известен под названиями улунский чай, бирюзовый чай или «чёрный дракон». Он известен уже 300–400 лет. Производят его в Китае, где используют при церемонии «гун фу ча». Особенно выделяют сорта, выращенные на юге и севере Фуцзяни, так как место славится чистым горным воздухом.
Это большая группа китайских чаёв, которые производятся с помощью уникальной технологии обработки. Для большинства видов чая используются верхние листочки и почки, а улуны производят из зрелых листьев. Ему свойственен пряный и насыщенный аромат.
Какие виды бывают?
- Сильноферментированные (красные/тёмные). Популярными считаются: Да Хун Пао, Фэн Хуан Дань Цун, Габа Алишань, Шуй Цзинь Гуй.
- Слабоферментированные (светлые). Здесь выделяют Тегуаньинь, Дун Дин, Алишань, Хуан Цзинь Гуй.
- Ароматизированные. Они являются самыми популярными. Среди них молочный улун, земляничный улун, женьшеневый улун, медовая дыня, Гуй Хуа.
- Выдержанные. Лао Те Гуань Инь, Те Гуань Инь Ван.
Полезные свойства
Юлия Швайкина, врач-диетолог, специалист превентивного центра Etion: Дискуссия о пользе или вреде чая ведётся постоянно, так как этот напиток в своём составе имеет около 300 различных соединений, которые по-разному влияют на организм человека. В зависимости от вида и его географии состав будет отличаться.
Выделяют несколько групп веществ, входящих в состав чайного листа: флавоноиды, алкалоиды, пурина и дубильные вещества.
Алкалоиды – это всем известный кофеин. Он оказывает тонизирующее действие на организм, улучшает умственную работоспособность, повышает активность, стимулирует работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. В улуне бодрящего вещества меньше, чем в чёрном.
Флавоноиды – определяют качество и полезные свойства чайного напитка. Так как они оказывают антиоксидантное действие, предотвращают развитие атеросклероза, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, снижают свертываемость крови, оказывают диуретическое действие.
Сегодня биофлавоноидам чая принадлежит широкий спектр фармакологических свойств, таких как иммуностимулирующее, кардио- и гепатопротекторное, противоопухолевое и антивирусное. Большинство исследований также показали, что флавоноиды в зелёном чае приводят к снижению жира в организме.
Дубильные вещества – препятствуют развитию онкологических процессов, понижают артериальное давление, обладают антимикробным, дезинфицирующим действием. Чёрный чай имеет самую высокую концентрацию, за ним следует улун и только потом зелёный.
Учитывая различия в составах разных видов чая, можно сделать вывод, что чай улун подходит для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы благодаря меньшему содержанию кофеина. Так он реже вызывает тахикардию (увеличение частоты сердечных сокращений). А мочегонный эффект уменьшает объём циркулирующей крови и приводит к снижению артериального давления.
Противопоказания
Употребление улуна рекомендовано не всем. Этот чай нельзя детям и беременным из-за отрицательных свойств кофеина. Также не стоит употреблять на ночь, так как он может нарушить качество сна.
Людям, страдающим язвенной болезнью и хроническим гастритом, стоит отказаться от данного напитка, потому что он будет провоцировать усиленную выработку соляной кислоты, что может привести к обострению заболевания. Исключением будут люди, страдающие гастритом с пониженной кислотностью. Им чай будет полезен, так как улучшит секрецию желудка.
Все виды чая содержат танин, который нарушает всасывание железа в кишечник. Поэтому следует с осторожностью употреблять людям, склонным к железодефицитной анемии.
Пурины в составе этого напитка повышают уровень мочевой кислоты в организме, поэтому стоит полностью исключить его из своего рациона людям, страдающим подагрой и гиперурикемией.
Помните, что употреблять чайный напиток больше трёх чашек в день не следует.
Как заваривать?
Улун славится тем, что его можно многократно заваривать. Некоторые светлые сорта выдерживают до 15 проливов.
- Для начала необходимо чайник ополоснуть кипятком. Для светлых сортов выбирайте ёмкость из стекла и фарфора, а для красных – из глины.
- Затем нужно насыпать около 10 г чая.
- Залить горячей водой, температура которого должна быть около 80–90 градусов. Важно сразу же её слить. Данная порция не предусмотрена для употребления. Это необходимо для промывки листьев и раскрытия вкуса и аромата.
- Снова залить горячую воду в чайник. Заваривать в течение минуты. Чай готов к употреблению!
Не рекомендуется оставлять воду в чайнике, если вы планируете повторно его заваривать. Так теряются вкус и аромат. Нужно полностью слить жидкость. Не стоит добавлять сахар и лимон, так как это самодостаточный напиток.
Как хранить?
Красные сорта следует хранить в герметичной посуде в тёмном, сухом месте. Стоит учесть, что листья быстро впитывают посторонние ароматы, поэтому не держите рядом с сильными и тяжёлыми запахами.
Светлые сорта нужно хранить в морозильной камере при температуре -18 градусов. Ни один китаец не станет пить чай, если узнает, что его хранили при комнатной температуре! Ведь в противном случае на нём образуется влага, которую чайный лист активно впитывает, запуская процесс окисления.