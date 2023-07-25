$90.49+0.10100.36-0.29

Кесадилья с курицей и сыром: простой рецепт перекуса по-мексикански

Кесадилья – традиционное блюдо мексиканской кухни, которое станет отличным вариантом для сытного перекуса и порадует вкусовые рецепторы своим пикантным кисло-сладким соусом.

Кесадилья с курицей и сыром: простой рецепт перекуса по-мексикански
© Pexels

Рецепт приготовления вкуснейших пшеничных лепешек с курицей и сыром – в материале "Рамблера".

Ингредиенты:

  • 400 граммов куриного фарша;
  • 4 ст. л. кетчупа;
  • 3 ст. л. горчицы;
  • 2 ст. л. вустерского соуса;
  • 2/3 стакана майонеза;
  • 2 ст. л. молока (нежирного);
  • 1/4 ч. л. перца;
  • 8 мучных лепешек;
  • 1 чашка тертого сыра.

Шечаманди: грузинский холодный суп, который спасет в жару

Приготовление:

  1. Обжарьте в большой сковороде куриный фарш на среднем огне примерно в течение 6-8 минут. Добавьте к нему кетчуп, горчицу и вустерский соус, доведите смесь до кипения. Убавьте огонь и готовьте около 5-7 минут, не накрывая крышкой и периодически помешивая.
  2. В небольшой миске смешайте майонез, молоко и перец.
  3. Разогрейте сковороду на среднем огне. Посыпьте лепешки сыром, выложите на них получившуюся смесь с фаршем и накройте сверху оставшимися лепешками. Выложите их на сковороду и готовьте, пока лепешки не станут золотистыми, а сыр не расплавится (1-2 минуты с каждой стороны).
  4. Блюдо подается с майонезным соусом. Начинку кесадильи можно разбавить листьями салата, помидорами, кукурузой или любыми другими овощами и зеленью по своему усмотрению.
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости