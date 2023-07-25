Кесадилья с курицей и сыром: простой рецепт перекуса по-мексикански
Кесадилья – традиционное блюдо мексиканской кухни, которое станет отличным вариантом для сытного перекуса и порадует вкусовые рецепторы своим пикантным кисло-сладким соусом.
Рецепт приготовления вкуснейших пшеничных лепешек с курицей и сыром – в материале "Рамблера".
Ингредиенты:
- 400 граммов куриного фарша;
- 4 ст. л. кетчупа;
- 3 ст. л. горчицы;
- 2 ст. л. вустерского соуса;
- 2/3 стакана майонеза;
- 2 ст. л. молока (нежирного);
- 1/4 ч. л. перца;
- 8 мучных лепешек;
- 1 чашка тертого сыра.
Приготовление:
- Обжарьте в большой сковороде куриный фарш на среднем огне примерно в течение 6-8 минут. Добавьте к нему кетчуп, горчицу и вустерский соус, доведите смесь до кипения. Убавьте огонь и готовьте около 5-7 минут, не накрывая крышкой и периодически помешивая.
- В небольшой миске смешайте майонез, молоко и перец.
- Разогрейте сковороду на среднем огне. Посыпьте лепешки сыром, выложите на них получившуюся смесь с фаршем и накройте сверху оставшимися лепешками. Выложите их на сковороду и готовьте, пока лепешки не станут золотистыми, а сыр не расплавится (1-2 минуты с каждой стороны).
- Блюдо подается с майонезным соусом. Начинку кесадильи можно разбавить листьями салата, помидорами, кукурузой или любыми другими овощами и зеленью по своему усмотрению.
Рамблер: главные новости