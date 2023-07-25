Кесадилья с курицей и сыром: простой рецепт перекуса по-мексикански

Кесадилья – традиционное блюдо мексиканской кухни, которое станет отличным вариантом для сытного перекуса и порадует вкусовые рецепторы своим пикантным кисло-сладким соусом.

Рецепт приготовления вкуснейших пшеничных лепешек с курицей и сыром – в материале "Рамблера".