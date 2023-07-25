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Как приготовить крылышки в панировке под медово-чесночным соусом

Крылышки в панировке под медово-чесночным соусом – рецепт, который выручит в любой ситуации. Это блюдо разнообразит привычные семейные ужины, идеально впишется в праздничное застолье, а также будет весьма кстати, если вдруг к вам решили нагрянуть гости.

Как приготовить крылышки в панировке под медово-чесночным соусом
© Unsplash

Кроме того, крылышки наверняка придутся по вкусу даже самым искушенным гурманам. А готовить их совсем несложно.

Рецепт крылышек в панировке под медово-чесночным соусом ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты

  • Куриные крылышки – 1 кг;
  • Морская соль – 1,5 ч. л;
  • Перец – 1,3 ч.л;
  • Паприка молотая – 1,5 ч.л;
  • Чесночный порошок – 1,5 ч.л.;
  • Зеленый лук – по вкусу;
  • Кунжут – по вкусу;
Для маринада:
  • Кефир (2,5% жирности) – 1 л;
  • Паприка – 2 ч.л;
  • Перец чили – 1 ч.л;
  • Чесночный порошок – 2 ч. л;
Для соуса:
  • Имбирь – 20 г;
  • Мед – 150 мл;
  • Соус чили – 10 г;
  • Чеснок – 3 зубчика;
  • Огуречный рассол – 30 мл;

Приготовление

1. Смешайте в миске все ингредиенты для маринада и дайте ему настояться.

2. Отрежьте кончики крылышек, переложите их в миску, добавьте специи, хорошо перемешайте. Затем отправьте крылышки в миску с маринадом.

3. В другой миске соберите ингредиенты для панировки – соль, перец, паприку и чесночный порошок.

4. Разогрейте сковороду на среднем огне. Вылейте в сковороду мед и нагревайте его несколько минут до появления пузырьков. Добавьте мелко нарезанный имбирь с чесноком и обжаривайте еще 2-3 минуты. Затем добавьте соус чили и рассол. Перемешайте и оставьте соус на маленьком огне, пока готовятся крылышки.

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5. Обваляйте крылышки в панировке, а затем обжарьте во фритюре.

6. Выложите крылышки на тарелки и полейте медовым соусом. При желании можно также добавить соус терияки. Для украшения блюда посыпьте его нашинкованным зеленым луком и кунжутом.

Лучше всего подавать крылышки с зеленым салатом – он поможет оттенить насыщенный вкус мяса. Крылышки в панировке могут выступать как самостоятельная закуска или же как полноценное второе блюдо.

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