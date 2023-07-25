Как приготовить крылышки в панировке под медово-чесночным соусом
Крылышки в панировке под медово-чесночным соусом – рецепт, который выручит в любой ситуации. Это блюдо разнообразит привычные семейные ужины, идеально впишется в праздничное застолье, а также будет весьма кстати, если вдруг к вам решили нагрянуть гости.
Кроме того, крылышки наверняка придутся по вкусу даже самым искушенным гурманам. А готовить их совсем несложно.
Рецепт крылышек в панировке под медово-чесночным соусом ищите в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Куриные крылышки – 1 кг;
- Морская соль – 1,5 ч. л;
- Перец – 1,3 ч.л;
- Паприка молотая – 1,5 ч.л;
- Чесночный порошок – 1,5 ч.л.;
- Зеленый лук – по вкусу;
- Кунжут – по вкусу;
- Кефир (2,5% жирности) – 1 л;
- Паприка – 2 ч.л;
- Перец чили – 1 ч.л;
- Чесночный порошок – 2 ч. л;
- Имбирь – 20 г;
- Мед – 150 мл;
- Соус чили – 10 г;
- Чеснок – 3 зубчика;
- Огуречный рассол – 30 мл;
Приготовление
1. Смешайте в миске все ингредиенты для маринада и дайте ему настояться.
2. Отрежьте кончики крылышек, переложите их в миску, добавьте специи, хорошо перемешайте. Затем отправьте крылышки в миску с маринадом.
3. В другой миске соберите ингредиенты для панировки – соль, перец, паприку и чесночный порошок.
4. Разогрейте сковороду на среднем огне. Вылейте в сковороду мед и нагревайте его несколько минут до появления пузырьков. Добавьте мелко нарезанный имбирь с чесноком и обжаривайте еще 2-3 минуты. Затем добавьте соус чили и рассол. Перемешайте и оставьте соус на маленьком огне, пока готовятся крылышки.
5. Обваляйте крылышки в панировке, а затем обжарьте во фритюре.
6. Выложите крылышки на тарелки и полейте медовым соусом. При желании можно также добавить соус терияки. Для украшения блюда посыпьте его нашинкованным зеленым луком и кунжутом.
Лучше всего подавать крылышки с зеленым салатом – он поможет оттенить насыщенный вкус мяса. Крылышки в панировке могут выступать как самостоятельная закуска или же как полноценное второе блюдо.