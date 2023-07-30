Польский холодник: суп, чтобы освежиться в жару
Если вы уже не раз этим летом пытались охладиться окрошкой, присмотритесь к польскому холоднику. Холодник очень похож на борщ, однако в нем нет мяса, за счет чего суп получается куда более легким.
Холодник преимущественно встречается в белорусской и польской кухне. Классическим холодником считается польский.
Подробнее о том, как приготовить этот питательный, вкусный и охлаждающий суп – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Отварная свекла – 4 шт;
- Кефир – 1 литр;
- Cвежий огурец – 2 шт;
- Редис – 3 шт;
- Яйцо – 1 шт;
- Соль – по вкусу;
- Перец – по вкусу;
- Укроп – один пучок;
- Петрушка – один пучок;
- Зеленый лук – 3 шт;
- Сметана – по вкусу;
Приготовление
1. Отварите свеклу и натрите ее на крупной терке.
2. Нарежьте огурцы мелким кубиком или соломкой. Добавьте огурцы к свекле.
3. Нарежьте редис. Перемешайте редис, со свеклой и огурцами и залейте овощи кефиром. Поперчите и посолите блюдо.
4. Перемешайте холодник и добавьте холодной кипяченой воды. Вода нужна для того, чтобы разбавить холодник для нужной консистенции, поэтому ее количество зависит от ваших предпочтений.
5. Мелко порубите зелень – укроп, петрушку и зеленый лук – и добавьте ее в суп.
6. Разлейте холодник по тарелкам. В каждую тарелку в качестве украшения добавьте половинку вареного яйца.
7. Добавьте в суп сметану и отправьте суп в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся.
Готово! Приятного аппетита!
На заметку
Холодник можно смело назвать диетическим блюдом за счет овощей и кефира в составе. Калорийность супа составляет всего 41 ккал на 100 граммов, поэтому это блюдо можно смело добавлять в диетическое меню, если вы стремитесь похудеть.
Старайтесь готовить ровно столько супа, сколько сможете съесть за 1-2 дня, чтобы блюдо не испортилось. Холодник готовится быстро и просто, поэтому, если захочется супа вновь, вы всегда можете его приготовить всего за полчаса.
В некоторых рецептах холодника можно также встретить картофель. Картофель стоит добавить, если вы хотите сделать суп более сытным.