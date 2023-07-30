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Польский холодник: суп, чтобы освежиться в жару

Если вы уже не раз этим летом пытались охладиться окрошкой, присмотритесь к польскому холоднику. Холодник очень похож на борщ, однако в нем нет мяса, за счет чего суп получается куда более легким.

Польский холодник: суп, чтобы освежиться в жару
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Холодник преимущественно встречается в белорусской и польской кухне. Классическим холодником считается польский.

Подробнее о том, как приготовить этот питательный, вкусный и охлаждающий суп – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

  • Отварная свекла – 4 шт;
  • Кефир – 1 литр;
  • Cвежий огурец – 2 шт;
  • Редис – 3 шт;
  • Яйцо – 1 шт;
  • Соль – по вкусу;
  • Перец – по вкусу;
  • Укроп – один пучок;
  • Петрушка – один пучок;
  • Зеленый лук – 3 шт;
  • Сметана – по вкусу;

Приготовление

1. Отварите свеклу и натрите ее на крупной терке.

2. Нарежьте огурцы мелким кубиком или соломкой. Добавьте огурцы к свекле.

3. Нарежьте редис. Перемешайте редис, со свеклой и огурцами и залейте овощи кефиром. Поперчите и посолите блюдо.

4. Перемешайте холодник и добавьте холодной кипяченой воды. Вода нужна для того, чтобы разбавить холодник для нужной консистенции, поэтому ее количество зависит от ваших предпочтений.

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5. Мелко порубите зелень – укроп, петрушку и зеленый лук – и добавьте ее в суп.

6. Разлейте холодник по тарелкам. В каждую тарелку в качестве украшения добавьте половинку вареного яйца.

7. Добавьте в суп сметану и отправьте суп в холодильник на несколько часов, чтобы он настоялся.

Готово! Приятного аппетита!

На заметку

Холодник можно смело назвать диетическим блюдом за счет овощей и кефира в составе. Калорийность супа составляет всего 41 ккал на 100 граммов, поэтому это блюдо можно смело добавлять в диетическое меню, если вы стремитесь похудеть.

Старайтесь готовить ровно столько супа, сколько сможете съесть за 1-2 дня, чтобы блюдо не испортилось. Холодник готовится быстро и просто, поэтому, если захочется супа вновь, вы всегда можете его приготовить всего за полчаса.

В некоторых рецептах холодника можно также встретить картофель. Картофель стоит добавить, если вы хотите сделать суп более сытным.

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