Пончики как в СССР: рецепт из детства

Пончики – лакомство, которое придется по вкусу и детям, и взрослым. Не отказывайте себе в удовольствие полакомиться нежным десертом, ведь всего один пончик способен здорово поднять настроение на целый день.

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Если вы скучаете по блюдам из детства, попробуйте приготовить пончики как в СССР. Побочный эффект лишь один – от них просто невозможно оторваться.

Преимущество советских пончиков в том, что для их приготовления требуются самые обычные ингредиенты, которые можно найти в любом супермаркете.

Подробнее о том, как приготовить эти пончики – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Мука – 500 г;

Молоко — 250 мл;

Сахарный песок — 50 гр;

Сливочное масло — 50 гр;

Яйцо — 2 шт;

Быстрые дрожжи — 1 пачка;

Соль — щепотка;

Сахарная пудра – по вкусу;

Приготовление

1. Подогрейте молоко до тех пор, пока оно не станет теплым. Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте сахар и подождите, пока дрожжи активизируются.

2. В отдельной миске смешайте муку, соль, яйца и сливочное масло. Добавьте растворенные дрожжи и замесите тесто на пончики. Следите за тем, чтобы тесто получилось гладким и упругим.

3. Накройте тесто полотенцем и подождите, пока оно поднимется. На это может уйти 40-60 минут. Когда тесто поднимется, разрежьте его на небольшие кусочки и сформируйте пончики.

4. Разогрейте масло в сковороде. Обжаривайте пончики до золотистой корочки с обеих сторон.

5. Выкладывайте готовые пончики на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки масла.

6. Украсьте пончики сахарной пудрой.

7. Разлейте по кружкам ароматный чай и наслаждайтесь лакомством. Приятного аппетита!

На заметку

Приготовив пончики однажды, в дальнейшем вы можете экспериментировать: например, поливать их шоколадом или сгущенкой, добавлять кокосовую стружку или орехи.