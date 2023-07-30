Пончики как в СССР: рецепт из детства
Пончики – лакомство, которое придется по вкусу и детям, и взрослым. Не отказывайте себе в удовольствие полакомиться нежным десертом, ведь всего один пончик способен здорово поднять настроение на целый день.
Если вы скучаете по блюдам из детства, попробуйте приготовить пончики как в СССР. Побочный эффект лишь один – от них просто невозможно оторваться.
Преимущество советских пончиков в том, что для их приготовления требуются самые обычные ингредиенты, которые можно найти в любом супермаркете.
Подробнее о том, как приготовить эти пончики – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Мука – 500 г;
- Молоко — 250 мл;
- Сахарный песок — 50 гр;
- Сливочное масло — 50 гр;
- Яйцо — 2 шт;
- Быстрые дрожжи — 1 пачка;
- Соль — щепотка;
- Сахарная пудра – по вкусу;
Приготовление
1. Подогрейте молоко до тех пор, пока оно не станет теплым. Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте сахар и подождите, пока дрожжи активизируются.
2. В отдельной миске смешайте муку, соль, яйца и сливочное масло. Добавьте растворенные дрожжи и замесите тесто на пончики. Следите за тем, чтобы тесто получилось гладким и упругим.
3. Накройте тесто полотенцем и подождите, пока оно поднимется. На это может уйти 40-60 минут. Когда тесто поднимется, разрежьте его на небольшие кусочки и сформируйте пончики.
4. Разогрейте масло в сковороде. Обжаривайте пончики до золотистой корочки с обеих сторон.
5. Выкладывайте готовые пончики на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки масла.
6. Украсьте пончики сахарной пудрой.
7. Разлейте по кружкам ароматный чай и наслаждайтесь лакомством. Приятного аппетита!
На заметку
Приготовив пончики однажды, в дальнейшем вы можете экспериментировать: например, поливать их шоколадом или сгущенкой, добавлять кокосовую стружку или орехи.
А еще пончики необязательно должны быть сладкими – их также можно сделать солеными и подавать в качестве закуски к салатам или супам. Используйте свою фантазию на полную мощь, и результат вас приятно удивит.