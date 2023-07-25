Диетолог объяснила, можно ли есть потемневшие яблоки

Потемневшее после разреза яблоко не принесет вреда здоровью, поэтому его можно есть, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Яблоки содержат полифенолы: антоциан, кверцетин, катехины. Когда мы надрезаем фрукт, идет их соприкосновение с кислородом. Ферменты начинают активироваться, а яблоко — темнеть», — пояснила Соломатина.

Чтобы замедлить процесс окисления яблок, диетолог советует полить фрукт лимонным соком или посыпать сахаром.

Однако плоды, которые начинают гнить и по этой причине темнеют, употреблять нежелательно, предупредила диетолог.

«Видимая гниль – это только верхушка айсберга. Скорее всего, грибок уже пустил свои нити вглубь, и насколько далеко, мы не знаем», – объясняет она.

По ее словам, для здорового человека потребление небольшого количества подгнивающих яблок не вызовет проблем, но его иммунная система все же ощутит напряжение. В зависимости от вида плесени может произойти нагрузка на печень или стенки желудка. При этом если съесть много гнилых яблок, может произойти аллергическая реакция или отравление, заключила специалист.