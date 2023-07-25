На Ямале начали выпускать сыр «Черный лимон»

В одном из сельхозкомплексов в городе Ноябрьск на Ямале начали выпускать сыр с экзотическим названием «Черный лимон». Это классический и знакомый многим россиянам итальянский сыр Гауда за исключением цвета и вкуса, сообщает Общественное Телевидение России.

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Необычный цвет сыру придают чернила каракатицы, а вкус - цедра и лимон. Всего у предприятия в ассортименте 27 видов сыра на данный момент, и у каждого соблюдается технология приготовления.

«На изготовление сыра уходит около 10 часов. А созревание его 2-3 месяца. Столько он находится в холодильнике под наблюдением с частыми переворотами», - сказала технолог сырного производства Марина Заам.

Она добавила, что после этого сыр покрывают латексным пркрытием.