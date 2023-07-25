На Ямале начали выпускать сыр «Черный лимон» с чернилами каракатицы
В одном из сельхозкомплексов в городе Ноябрьск на Ямале начали выпускать сыр с экзотическим названием «Черный лимон». Это классический и знакомый многим россиянам итальянский сыр Гауда за исключением цвета и вкуса, сообщает Общественное Телевидение России.
Необычный цвет сыру придают чернила каракатицы, а вкус - цедра и лимон. Всего у предприятия в ассортименте 27 видов сыра на данный момент, и у каждого соблюдается технология приготовления.
«На изготовление сыра уходит около 10 часов. А созревание его 2-3 месяца. Столько он находится в холодильнике под наблюдением с частыми переворотами», - сказала технолог сырного производства Марина Заам.
Она добавила, что после этого сыр покрывают латексным пркрытием.
Помимо сыра, сельхозкомплекс производит масло, кефир, творог, йогурт и другие молочные продукты.