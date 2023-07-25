5 правил работы с дрожжевым тестом для новичков

Работа с дрожжевым тестом считается высшей ступенью кулинарного искусства.

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При этом научиться этому легче, чем кажется. Главный залог успеха – это использование качественных дрожжей.

Food.ru пишет, что многие предпочитают пользоваться живыми дрожжами, потому что тесто с ними поднимается лучше, однако это не всегда так. Сухие дрожжи тоже качественные.

Для создания дрожжевого теста понадобится молоко или вода, сливочное или растительное масло, сами дрожжи и мука.

Есть два алгоритма замешивания теста: безопарный и опарный. При первом способе сначала соединяются все сухие компоненты, а после к ним добавляют жидкие.

При опарном дрожжам сначала дают подняться в тёплой воде или молоке, а потом их вмешивают муку. Так выпечка получится более пышной.

Молоко, в котором разводят дрожжи, должно быть тёплым, если его слишком сильно нагреть, то дрожжи погибнут.

Солить тесто нужно в последний момент, если сделать это раньше, то тесто вряд ли поднимется.

Сахар не стоит жалеть, его нужно добавлять в тёплое молоко или воду перед тем, как разводить дрожжи.

Мукой не следует злоупотреблять. Нужно использовать ровно столько, сколько указано в рецепте, иначе лишняя мука сделает тесто грубым и жёстким.

Месить лучше всего руками, в это время мука вырабатывает клейковину и белок, которые будут держать форму.

Оптимальное время замешивания составляет от 15 до 40 минут. Месить нужно до того момента, пока тесто не станет свободно отлипать от рук.