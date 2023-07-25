5 правил работы с дрожжевым тестом для новичков
Работа с дрожжевым тестом считается высшей ступенью кулинарного искусства.
При этом научиться этому легче, чем кажется. Главный залог успеха – это использование качественных дрожжей.
Food.ru пишет, что многие предпочитают пользоваться живыми дрожжами, потому что тесто с ними поднимается лучше, однако это не всегда так. Сухие дрожжи тоже качественные.
Для создания дрожжевого теста понадобится молоко или вода, сливочное или растительное масло, сами дрожжи и мука.
Есть два алгоритма замешивания теста: безопарный и опарный. При первом способе сначала соединяются все сухие компоненты, а после к ним добавляют жидкие.
При опарном дрожжам сначала дают подняться в тёплой воде или молоке, а потом их вмешивают муку. Так выпечка получится более пышной.
Молоко, в котором разводят дрожжи, должно быть тёплым, если его слишком сильно нагреть, то дрожжи погибнут.
Солить тесто нужно в последний момент, если сделать это раньше, то тесто вряд ли поднимется.
Сахар не стоит жалеть, его нужно добавлять в тёплое молоко или воду перед тем, как разводить дрожжи.
Мукой не следует злоупотреблять. Нужно использовать ровно столько, сколько указано в рецепте, иначе лишняя мука сделает тесто грубым и жёстким.
Месить лучше всего руками, в это время мука вырабатывает клейковину и белок, которые будут держать форму.
Оптимальное время замешивания составляет от 15 до 40 минут. Месить нужно до того момента, пока тесто не станет свободно отлипать от рук.
При замешивании не стоит бояться делать резких движений – клейковина вырабатывается при постукиваниях, падениях теста, можно стучать по тесту кулаками.