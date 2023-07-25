Как правильно мыть черешню
Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов объяснил, чем опасна грязная черешня и как ее правильно мыть.
По слова специалиста, загрязнители на поверхности ягод оседают в основном во время хранения, транспортировки, продажи.
"Заразиться от таких ягод можно сальмонеллезом и гепатитом А - это в самом худшем случае", - рассказал специалист aif.ru.
При этом такие ситуации возникают редко. Чаще всего сочетание микробов, оставшихся на черешне, а также сахара, который содержится в ягоде, с бактериями кишечника человека приводит к состоянию, напоминающему пищевое отравление.
Гастроэнтеролог также обращает внимание, что черешню не стоит мыть на скорую руку. Сначала нужно оторвать у ягоды черешки, выкинуть гнилую и побитую, затем - промыть проточной водой, хотя бы в течение минуты. Можно холодной или теплой, но не кипятком. После, по словам специалиста, черешню нужно аккуратно, без усилий, протереть салфеткой или полотенцем.