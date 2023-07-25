Как правильно мыть черешню

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов объяснил, чем опасна грязная черешня и как ее правильно мыть.

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По слова специалиста, загрязнители на поверхности ягод оседают в основном во время хранения, транспортировки, продажи.

"Заразиться от таких ягод можно сальмонеллезом и гепатитом А - это в самом худшем случае", - рассказал специалист aif.ru.

При этом такие ситуации возникают редко. Чаще всего сочетание микробов, оставшихся на черешне, а также сахара, который содержится в ягоде, с бактериями кишечника человека приводит к состоянию, напоминающему пищевое отравление.