Роспотребнадзор предупредил об опасности ранних дынь

Эксперты Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу порекомендовали воздержаться от покупки ранних дынь. Публикация появилась на странице ведомства во "ВКонтакте".

Дани продают на прилавках уже с июня, однако их сезон стартует только в начале августа. В Роспотребнадзоре заявили, что дыни раннего сбора могут быть подкормлены нитратами, либо быть невкусными.

"Из-за раннего сбора в такой дыне содержится значительно меньше полезных нутриентов", - говорится в публикации.