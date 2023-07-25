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Роспотребнадзор предупредил об опасности ранних дынь

Эксперты Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу порекомендовали воздержаться от покупки ранних дынь. Публикация появилась на странице ведомства во "ВКонтакте".

Роспотребнадзор предупредил об опасности ранних дынь
© РИА Новости

Дани продают на прилавках уже с июня, однако их сезон стартует только в начале августа. В Роспотребнадзоре заявили, что дыни раннего сбора могут быть подкормлены нитратами, либо быть невкусными.

"Из-за раннего сбора в такой дыне содержится значительно меньше полезных нутриентов", - говорится в публикации.

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Чтобы понять, что дыня спелая, надо постучать по ней, как и по арбузу. Если звук глухой, можно брать. Попробуйте слегка надавить на дыню, она должна пружинить, а также поскрести шкурку - неспелый плод не поддастся воздействию.

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