Роспотребнадзор предупредил об опасности ранних дынь
Эксперты Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу порекомендовали воздержаться от покупки ранних дынь. Публикация появилась на странице ведомства во "ВКонтакте".
Дани продают на прилавках уже с июня, однако их сезон стартует только в начале августа. В Роспотребнадзоре заявили, что дыни раннего сбора могут быть подкормлены нитратами, либо быть невкусными.
"Из-за раннего сбора в такой дыне содержится значительно меньше полезных нутриентов", - говорится в публикации.
Чтобы понять, что дыня спелая, надо постучать по ней, как и по арбузу. Если звук глухой, можно брать. Попробуйте слегка надавить на дыню, она должна пружинить, а также поскрести шкурку - неспелый плод не поддастся воздействию.
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