Как выбрать свежие лисички

Начался сезон лисичек. Москвичи могут попробовать блюда из этих грибов в сезонном меню московских ресторанов или же приготовить что-то самостоятельно. Грибы продают на городских рынках и ярмарках.

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О том, как их выбрать, рассказали в столичном Комитете ветеринарии.

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Тщательный осмотр и исследования

Перед тем как попасть в продажу на московский рынок, каждая партия грибов проходит проверку в государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. На ярмарках выходного дня работают передвижные лабораторные комплексы: специалисты проводят необходимые исследования прямо на месте.

«На рынках и ярмарках Москвы действует ряд строгих правил. Например, к продаже допускаются только свежие и сушеные грибы. При этом свежие грибы должны быть однородными, рассортированы по видам и очищены от земли и других загрязнений. К реализации в сушеном виде допускаются только трубчатые грибы», — пояснили в Комитете ветеринарии Москвы.

Ветеринарно-санитарные эксперты в обязательном порядке оценивают грибы визуально. На прилавках не должны оказаться ломаные, мятые, переросшие или заплесневелые. Также специалисты проверяют уровень радиации в каждой партии: важно, чтобы он не превышал норму. Если грибы не соответствуют критериям безопасности, они не попадут на прилавки.

Приобретать грибы следует исключительно в тех местах, где специалисты контролируют безопасность продукции и проводят радиометрические исследования. Покупка в стихийных местах торговли может быть опасна для здоровья.

Как выбрать лисички?

Эксперт государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ярмарки на Профсоюзной улице Надежда Кнутова рекомендует оценивать, насколько грибы упругие. Это самый надежный критерий для определения их свежести, так как со временем грибы становятся ломкими.

В идеале лисички должны быть крепкими и влажными, но в меру. Для них характерен приятный и насыщенный аромат. Чем сильнее запах, тем свежее гриб. А вот цвет может несколько различаться.