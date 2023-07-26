$90.09-0.3999.69-0.67

Веер из кабачков: интересный рецепт

Готовим вкусное блюдо из кабачков или баклажанов.

Веер из кабачков: интересный рецепт
© Наш край

Ингредиенты:

  • 3 кабачка,
  • 3 яйца,
  • 0,5 стакана сухарей,
  • 3 ст. ложки муки,
  • по 1 ч. л. паприки, хмели-сунели.

Способ приготовления:

  • Кабачки разрезать на брусочки не доходя одного сантиметра до хвостика, получится веер. Посолить и оставить на 10 минут.
  • В сухари всыпать муку, пряности.
  • Слегка отжать кабачок и обильно обсыпать смесью, обмакнуть во взбитые, посоленные яйца, потом слегка в смесь с сухарями и жарить веер на растительном масле минуты три с каждой стороны.

Так же можно приготовить и баклажаны.