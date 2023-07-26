Веер из кабачков: интересный рецепт
Готовим вкусное блюдо из кабачков или баклажанов.
Ингредиенты:
- 3 кабачка,
- 3 яйца,
- 0,5 стакана сухарей,
- 3 ст. ложки муки,
- по 1 ч. л. паприки, хмели-сунели.
Способ приготовления:
- Кабачки разрезать на брусочки не доходя одного сантиметра до хвостика, получится веер. Посолить и оставить на 10 минут.
- В сухари всыпать муку, пряности.
- Слегка отжать кабачок и обильно обсыпать смесью, обмакнуть во взбитые, посоленные яйца, потом слегка в смесь с сухарями и жарить веер на растительном масле минуты три с каждой стороны.
Так же можно приготовить и баклажаны.
Наш край: главные новости