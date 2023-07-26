4 лайфхака для приготовления сочного стейка
Приготовить вкусный стейк по всем правилам — задача не из простых. А уж если нужно блеснуть умениями перед гостями, придется действительно постараться.
Мы опросили знакомых шеф-поваров и готовы поделиться лайфхаками, чтобы ваш стейк свел с ума всех. Сохраняйте в закладки и не делитесь с друзьями!
Солим правильно
Естественно, без соли приготовление мяса невозможно, однако, правильное время для просаливания знают немногие. Чтобы стейк получился просоленным равномерно, а не только снаружи, важно солить мясо не в процессе, а за 20 минут до жарки. Так мясо успеет пропитаться солью по всей толщине.
Оливковое масло
Еще один обязательный ингредиент — масло. Опытные повара советуют использовать именно оливковое масло. Смазывать стейк маслом необходимо прямо перед тем, как вы начнете его жарить. Используйте для этого кисточку и ни в коем случае не окунайте в емкость с маслом.
Только два стейка на сковороде
Если вы ждете большую компанию, не стоит спешить и выкладывать все мясо на сковороду. Вы просто испортите блюдо. На одной поверхности может находиться максимум два куска мяса. Все дело в том, что при падении температуры на сковороде мясо будет не жариться, а тушиться. Потратьте чуть больше времени, но последуйте этому правилу.
Не используйте вилку
Да, вы все правильно прочитали. Откажитесь от вилки при приготовлении стейка. Если вы проколите мясо, оно тут же потеряет весь сок. Стоит ли говорить, в какую подошву превратится ваш драгоценный стейк? Вместо вилки используйте специальные щипцы для приготовления мяса, их не так уж сложно найти в продаже.