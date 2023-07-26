4 лайфхака для приготовления сочного стейка

Приготовить вкусный стейк по всем правилам — задача не из простых. А уж если нужно блеснуть умениями перед гостями, придется действительно постараться.

Мы опросили знакомых шеф-поваров и готовы поделиться лайфхаками, чтобы ваш стейк свел с ума всех. Сохраняйте в закладки и не делитесь с друзьями!

Солим правильно

Естественно, без соли приготовление мяса невозможно, однако, правильное время для просаливания знают немногие. Чтобы стейк получился просоленным равномерно, а не только снаружи, важно солить мясо не в процессе, а за 20 минут до жарки. Так мясо успеет пропитаться солью по всей толщине.

Оливковое масло

Еще один обязательный ингредиент — масло. Опытные повара советуют использовать именно оливковое масло. Смазывать стейк маслом необходимо прямо перед тем, как вы начнете его жарить. Используйте для этого кисточку и ни в коем случае не окунайте в емкость с маслом.

Только два стейка на сковороде

Если вы ждете большую компанию, не стоит спешить и выкладывать все мясо на сковороду. Вы просто испортите блюдо. На одной поверхности может находиться максимум два куска мяса. Все дело в том, что при падении температуры на сковороде мясо будет не жариться, а тушиться. Потратьте чуть больше времени, но последуйте этому правилу.

Не используйте вилку