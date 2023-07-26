Россиянам назвали правила хранения риса в квартире

Рис нужно держать в квартире в сухом и хорошо проветриваемом месте. Правила хранения крупы в разговоре с Наталья Калашникова.

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«Хранить рис нужно в сухом, хорошо проветриваемом и прохладном месте, вдали от солнечных лучей, в герметичных емкостях или полотняных мешках, где зерно может дышать», — объяснила технолог.

Эксперт уточнила, что эта крупа обычно хранится в течение 12-18 месяцев, период зависит от сорта и способа обработки. Рис также можно обжарить или прогреть в духовке, если его срок годности заканчивается.