Какие огурцы полезнее: соленые или маринованные
Ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, какие огурцы полезнее: соленые или маринованные.
Эксперт пояснила, что если говорить о традиционной рецептуре приготовления соленых огурцов, когда используется исключительно вода, соль и пряности, то этот продукт можно назвать полезным. В процессе засолки овощ подвергается ферментации — молочнокислому брожению, что сопровождается появлением полезных молочнокислых бактерий. Такой продукт полезен для микрофлоры кишечника.
При этом злоупотреблять солеными огурцами не стоит. В них содержится много соли, что может вызвать отеки.
Основное отличие маринованных огурцов от соленых в том, что процесса ферментации при приготовлении не происходит — благодаря добавлению уксуса. Зачастую в состав маринада еще добавляется и сахар. Поэтому такие огурцы менее полезны, чем соленые, передает aif.ru.