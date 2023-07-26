Ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, какие огурцы полезнее: соленые или маринованные.

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Эксперт пояснила, что если говорить о традиционной рецептуре приготовления соленых огурцов, когда используется исключительно вода, соль и пряности, то этот продукт можно назвать полезным. В процессе засолки овощ подвергается ферментации — молочнокислому брожению, что сопровождается появлением полезных молочнокислых бактерий. Такой продукт полезен для микрофлоры кишечника.

При этом злоупотреблять солеными огурцами не стоит. В них содержится много соли, что может вызвать отеки.