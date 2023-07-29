Как сварить густое ягодное варенье за 30 минут

Кажется, что приготовление варенья — это сложный и длительный процесс, требующий не только времени, но и особых кулинарных навыков.

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Однако на самом деле это не так. Сварить вкусное и густое ягодное варенье можно и за полчаса, не используя при этом загустители в виде желатина или других покупных добавок. Рассказываем, как это сделать, в материале "Рамблера".

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Варенье из красной смородины

Для варенья вам понадобится 1 килограмм красной смородины, 1 килограмм сахара и 250 миллилитров воды.

Способ приготовления:

Сложите промытую красную смородину в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.

Всыпьте к смородине треть сахара, перемешайте и варите около 1-2 минут. Затем постепенно добавляйте оставшийся сахар, снимая пенку и помешивая.

После того, как вы добавите последнюю часть сахара, варите еще 5 минут.

Разлейте варенье в простерилизованные банки и уберите в прохладное место для остывания.

Клубничное варенье

Чтобы приготовить клубничное варенье, вам понадобится: 5 стакан объема 250 миллилитров клубники, 6 стаканов сахара, пол стакана воды и чайная ложка лимонной кислоты.

Способ приготовления:

В кастрюлю с водой всыпьте сахар и варите на огне до его полного растворения, постоянно помешивая.

Когда вода закипит, всыпьте клубнику и варите еще полчаса.

Через 25 минут варки добавьте лимонную кислоту и через 5 минут выключите варенье.

Уберите пену и разлейте по банкам, предварительно их простерилизовав.

Вишневое варенье

Для приготовления вишневого варенья вам понадобится литровая банка вишни без косточек и 4 стакана сахара.

Способ приготовления:

Положите вишню в кастрюлю и засыпьте сахаром. Держите на огне, пока варенье не закипит, а затем варите около 5 минут, постоянно помешивая.

Повторяйте процедуру, пока не высыпите весь сахар.

Перелейте варенье в простерилизованные банки.

Ягодный джем

Для ягодного джема можно смешать любые ягоды, которые вы любите. Их понадобится килограмм, сахара - тоже килограмм.

Способ приготовления: