Идеально к мясу: как сделать брусничный соус

Брусничный соус – идеальное дополнение практически для любого вида мяса. Он делает вкус блюда оригинальным и прекрасно подходит для подачи праздничных угощений или для шашлыка.

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В этом материале "Рамблера" несложный рецепт приготовления пряного сладкого соуса с небольшой кислинкой.

Для приготовления соуса вам понадобятся эти ингредиенты: Брусника – 300 гр

Питьевая вода – 100 мл

Сахар тростниковый – 200 гр

Перец горошком – 2 шт

Корица – одна палочка

Специя цветки гвоздики – 2 шт

Процесс приготовления

В кастрюлю залейте воду и вскипятите ее с сахаром, корицей и гвоздикой. Растолчите перец так, чтобы помол получился немного крупнее, нежели в мельнице, и тоже добавьте его в кастрюлю. Когда сахар полностью растворится, добавьте в кастрюлю свежую, промытую и высушенную или замороженную бруснику. Варите, помешивая, до загустения, после чего остудите и выложите в банку для хранения или сразу на стол.

Соус может долгое время храниться в холодильнике. Идеально подходит для утки, свинины или говядины.