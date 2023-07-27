Идеально к мясу: как сделать брусничный соус
Брусничный соус – идеальное дополнение практически для любого вида мяса. Он делает вкус блюда оригинальным и прекрасно подходит для подачи праздничных угощений или для шашлыка.
В этом материале "Рамблера" несложный рецепт приготовления пряного сладкого соуса с небольшой кислинкой.
Для приготовления соуса вам понадобятся эти ингредиенты:
- Брусника – 300 гр
- Питьевая вода – 100 мл
- Сахар тростниковый – 200 гр
- Перец горошком – 2 шт
- Корица – одна палочка
- Специя цветки гвоздики – 2 шт
Процесс приготовления
- В кастрюлю залейте воду и вскипятите ее с сахаром, корицей и гвоздикой.
- Растолчите перец так, чтобы помол получился немного крупнее, нежели в мельнице, и тоже добавьте его в кастрюлю.
- Когда сахар полностью растворится, добавьте в кастрюлю свежую, промытую и высушенную или замороженную бруснику.
- Варите, помешивая, до загустения, после чего остудите и выложите в банку для хранения или сразу на стол.
Соус может долгое время храниться в холодильнике. Идеально подходит для утки, свинины или говядины.
Приятного аппетита!
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