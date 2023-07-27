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Идеально к мясу: как сделать брусничный соус

Брусничный соус – идеальное дополнение практически для любого вида мяса. Он делает вкус блюда оригинальным и прекрасно подходит для подачи праздничных угощений или для шашлыка.

Идеально к мясу: как сделать брусничный соус
© Unsplash

В этом материале "Рамблера" несложный рецепт приготовления пряного сладкого соуса с небольшой кислинкой.

Для приготовления соуса вам понадобятся эти ингредиенты:

  • Брусника – 300 гр
  • Питьевая вода – 100 мл
  • Сахар тростниковый – 200 гр
  • Перец горошком – 2 шт
  • Корица – одна палочка
  • Специя цветки гвоздики – 2 шт

Процесс приготовления

  1. В кастрюлю залейте воду и вскипятите ее с сахаром, корицей и гвоздикой.
  2. Растолчите перец так, чтобы помол получился немного крупнее, нежели в мельнице, и тоже добавьте его в кастрюлю.
  3. Когда сахар полностью растворится, добавьте в кастрюлю свежую, промытую и высушенную или замороженную бруснику.
  4. Варите, помешивая, до загустения, после чего остудите и выложите в банку для хранения или сразу на стол.

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Соус может долгое время храниться в холодильнике. Идеально подходит для утки, свинины или говядины.

Приятного аппетита!

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