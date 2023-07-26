Опасно: 5 морепродуктов, которые не стоит есть

Морепродукты — чрезвычайно полезная пища. К тому же, многие из них отличаются и изысканным вкусом. Но есть среди морепродуктов и те, которые не просто вредны, а опасны для здоровья и жизни:

Дикий атлантический лосось

Этот вид рыбы находится под угрозой исчезновения — менее, чем через сто лет, он вымрет. Однако учёные не рекомендуют употреблять в пищу дикого лосося вовсе не поэтому. Данный вид часто бывает заражён опасными бактериями и паразитами.

В 2011 году американские учёные провели исследование, в рамках которого даввли мышам корм на основе дикого лосося. В результате животные заболевали диабетом второго типа или страдали от избыточной массы тела.

Импортированные креветки

Выращивание креветок на фермах трудно назвать экологически чистым процессом, поскольку для этого используются опасные химические вещества, которые действуют на человеческий организм как гормоны. Так, например, у женщин возрастает риск заболевания раком молочных желез.

Морской окунь

В этом виде рыбы превышено содержание ртути, поэтому употреблять её опасно.

Королевская макрель

Причина та же, что и в предыдущем пункте. И этот удручающий факт перекрывает пользу от омега-3 жирных кислот, коих в этой рыбе много. Стоит отметить, что, например, в скумбрии их не меньше (да и ртути в ней нет).

Угорь