Врач-диетолог рассказала, какой арбуз опасно есть

В сезон арбузов риск приобрести ягоду с большим количеством нитратов уменьшился, однако отравиться арбузом риск все же остается, если выбрать его неправильно, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

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Она подчеркнула, что разрезанные арбузы, которые лежат на прилавках, покупать опасно, так как на них размножаются бактерии. Королева отметила, что такой арбуз покупать опасно.

«Цельный арбуз, непотрескавшийся, неразрезанный, с желтым пятном, что подтверждает, что он длительно лежал и созревал – это гарант полезного продукта», – отметила врач.

Ранее врач Александра Филева рассказала россиянам о плюсах и минусах арбузной диеты. Она отметила, что в ягоде много витаминов и клетчатки, однако главная составляющая арбуза – вода с растворенными в ней сахарами, что может быть опасно для людей с диабетом.