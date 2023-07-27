Врач-диетолог рассказала, какой арбуз опасно есть

В сезон арбузов риск приобрести ягоду с большим количеством нитратов уменьшился, однако отравиться арбузом риск все же остается, если выбрать его неправильно, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Она подчеркнула, что разрезанные арбузы, которые лежат на прилавках, покупать опасно, так как на них размножаются бактерии. Королева отметила, что такой арбуз покупать опасно.
«Цельный арбуз, непотрескавшийся, неразрезанный, с желтым пятном, что подтверждает, что он длительно лежал и созревал – это гарант полезного продукта», – отметила врач.
Ранее врач Александра Филева рассказала россиянам о плюсах и минусах арбузной диеты. Она отметила, что в ягоде много витаминов и клетчатки, однако главная составляющая арбуза – вода с растворенными в ней сахарами, что может быть опасно для людей с диабетом.
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