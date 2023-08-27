Мы ждем каждое лето не только потому что это самое теплое время года, но и потому что наконец можно собираться на барбекю.

Но просто так собраться на шашлыки не получится: сначала нужно замариновать мясо. Все делают это по-разному: кто-то обмазывает мясо в сметане, кто-то в специях и масле. Но есть еще один способ: в TikTok рассказали, как лучше всего замариновать мясо.

Смотрите видео о том, как приготовить лучший маринад с помощью лука и блендера.