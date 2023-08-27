Как приготовить лучший маринад для шашлыка: видео
Мы ждем каждое лето не только потому что это самое теплое время года, но и потому что наконец можно собираться на барбекю.
Но просто так собраться на шашлыки не получится: сначала нужно замариновать мясо. Все делают это по-разному: кто-то обмазывает мясо в сметане, кто-то в специях и масле. Но есть еще один способ: в TikTok рассказали, как лучше всего замариновать мясо.
Смотрите видео о том, как приготовить лучший маринад с помощью лука и блендера.
Ранее мы писали о том, как приготовить мясо быстрее и вкуснее.
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