Каким должен быть правильный завтрак
Завтрак может быть не только вкусным, но и полезным. Для такого варианта нужно подбирать правильные продукты.
Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала о том, из чего приготовить первый прием пищи.
«Идеальные сочетания – гречневая каша с молоком и овсяная каша с молоком или на воде. Также, в кашу можно добавить орехи», – отметила врач.
По словам Тихомировой, яйца тоже считаются хорошим вариантом в плане завтрака, они содержат легкоусвояемые белки, жиры и полезные микроэлементы. К ним можно добавить немного свежих овощей и кусок хлеба.
Диетолог отметила, что такой вид завтрака не только придаст сил, но и снабдит нужными витаминами и клетчаткой.
К полезному завтраку можно отнести и творог с фруктами, такое сочетание продуктов богато полноценным молочным белком, правильным молочным жиром, а также витаминами и минералами, передают «Известия».
Напомним, многие желающие похудеть прибегают к арбузной диете, так как слышали об эффективности такого режима питания. Однако скинуть вес, может, и получится, но вскоре он вернется в еще больших количествах.