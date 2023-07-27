Каким должен быть правильный завтрак

Завтрак может быть не только вкусным, но и полезным. Для такого варианта нужно подбирать правильные продукты.

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Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала о том, из чего приготовить первый прием пищи.

«Идеальные сочетания – гречневая каша с молоком и овсяная каша с молоком или на воде. Также, в кашу можно добавить орехи», – отметила врач.

По словам Тихомировой, яйца тоже считаются хорошим вариантом в плане завтрака, они содержат легкоусвояемые белки, жиры и полезные микроэлементы. К ним можно добавить немного свежих овощей и кусок хлеба.

Диетолог отметила, что такой вид завтрака не только придаст сил, но и снабдит нужными витаминами и клетчаткой.

К полезному завтраку можно отнести и творог с фруктами, такое сочетание продуктов богато полноценным молочным белком, правильным молочным жиром, а также витаминами и минералами, передают «Известия».