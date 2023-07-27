Мясников развеял миф о подсолнечном масле

«Дело не в чудотворных свойствах самого масла, а в том образе питания, что мы зовем средиземноморской диетой. Ее польза не только в сочетании полезных продуктов (...), но и в том, что она полностью людей удовлетворяла и им не приходилось есть мясо, коренья, консервировать пищу и прочее», — добавил врач.