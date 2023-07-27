Эксперт объяснила, можно ли замораживать икру
О заморозке икры обычно задумываются, когда покупают большой контейнер свежей или хотят «спасти» икру из открытой банки, которую не удается съесть в нужные сроки. Но делать этого не стоит.
Об этом «Газете.Ru» рассказала технолог икорной и рыбоперерабатывающей компании «ПУТИНА» Юлия Будовская.
«Сегодня в интернете можно найти массу лайфхаков по домашней заморозке соленой икры. Ее советуют промывать, окунать в соленую воду, разбавлять оливковым или подсолнечным маслом. Однако с точки зрения технологии пищевого производства все эти методы являются бессмысленными и вредными. По своему функционалу бытовые морозильные камеры сильно отличаются от оборудования для шоковой заморозки, которое используют при работе с сырьем», — объяснила эксперт.
Так, замороженная икра теряет упругость и приобретает жидкую консистенцию, а кристаллы льда повреждают оболочку икринок.
«При разморозке такой икры вы, скорее всего, обнаружите большое количество лопнувших икринок и вытекший икорный джус. И совершенно точно не получите того удовольствия, которое должна доставлять икра. Качественный продукт не требует никаких манипуляций или дополнительных обработок – он хорош сам по себе», — пояснила Будовская.
Не стоит закупать икру «впрок» или слишком большими партиями. Гораздо полезнее и вкуснее будет купить банку икры и сразу же съесть ее.
«Лучше всего хранить икру в холодильнике в зоне свежести при температуре не выше 0 градусов, и не более пяти суток. После открытия банки икру необходимо съесть в течение 48 часов. Отдельно стоит сказать про покупку в летний период. Летом в магазинах можно часто встретить различные скидки и акции на икру прошлого сезона. Сроки годности у такого продукта постепенно подходят к концу, так что его следует съесть как можно быстрее», — резюмировала она.