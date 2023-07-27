Эксперт объяснила, можно ли замораживать икру

«Лучше всего хранить икру в холодильнике в зоне свежести при температуре не выше 0 градусов, и не более пяти суток. После открытия банки икру необходимо съесть в течение 48 часов. Отдельно стоит сказать про покупку в летний период. Летом в магазинах можно часто встретить различные скидки и акции на икру прошлого сезона. Сроки годности у такого продукта постепенно подходят к концу, так что его следует съесть как можно быстрее», — резюмировала она.