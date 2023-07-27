Названы продукты, с которыми нельзя сочетать арбуз

Арбуз и дыню нельзя сочетать с фетой, брынзой, овечьим или козьим сыром, предупредила нутрициолог Мария Клетанина. В разговоре с aif.ru она подчеркнула, что это особенно актуально в тех случаях, когда у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как вздутие, газообразование или тяжесть в животе.

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Как уточнила эксперт, также арбуз и дыня не сочетаются с молочными, кисломолочными и жирными продуктами, жареной и соленой пищей, хлебом, яйцами, бобовыми, мясом, рыбой, крупами и алкоголем. Клетанина пояснила, что такие сочетания могут нарушить микрофлору кишечника и пищеварения, вызвать тяжесть в животе, диарею и тошноту.