Диетолог рассказала, какое количество сыра полезно для здоровья

Употребление 50 граммов сыра в день может быть полезно для организма, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

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По словам специалиста, такое количество сыра в день является нормой.

Она отметила, что сыр является источником кальция, молочного белка и триптофана — аминокислоты, из которой производятся мелатонин и серотонин.

«Мелатонин помогает нам хорошо засыпать. Он является внутренним антиоксидантом и предотвращает возрастные заболевания. Серотонин обеспечивает нам нормальное настроение», — рассказала диетолог.

Кроме того, содержащийся в сыре молочный жир при употреблении в умеренных количествах поможет организму вырабатывать гормоны, а витамин A необходим для зрения, здоровой иммунной системы, укрепления слизистых и т.д.

Согласно исследованию сети магазинов АШАН, россияне отдают предпочтение покупке твердых сортов сыра. Заметно вырос спрос на сыр фета и творожный сыр, отмечается в исследовании.