Правда ли, что тунца нельзя есть каждый день из-за ртути

Во многих источниках в Сети можно найти утверждения, что мясо тунца стоит есть не чаще двух-трех раз в неделю, а если речь идет о белом тунце, то и вовсе всего один раз за 7 дней. Такие запреты обусловлены большим количеством ртути в составе этой рыбы.

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"Рамблер" решил разобраться, на сколько верны и обоснованы подобные утверждения, или же они являются скорее мифами. Мы обсудили с экспертом, действительно ли нельзя есть тунца каждый день.

Тунец — рыба неоднозначная. С одной стороны, он содержит много белка, омегу-3, жирные кислоты, витамин Д и еще много других полезных элементов. С другой стороны — тунец, как правило, рыба долгоживущая, и вследствие этого внутри нее накапливается ртуть. Потому что тунец питается множеством других мелких рыбок, которые и так скапливают в себе это опасное для человека вещество. Поэтому лучше выбирать, если мы берем свежего тунца, небольшую рыбу. Консервы проверить труднее, но, как правило, тут проверку осуществляют производители тунца, которые следят за количеством фтора. Елена Соломатина Врач-диетолог

Многое зависит еще и от сорта. Чаще всего у нас встречается полосатый тунец, а он меньше других накапливает ртуть.

Желтоперый тунец дороже, его чаще используют в ресторанах для приготовления изысканных блюд. Этот вид тунца содержит больше ртути. Поэтому в любом случае нужно помнить, что тунец — вид рыбы, который склонен накапливать ртуть, а она является металлом токсичным, и может неблагоприятно повлиять на нервную ткань.

Были исследования, которые показали, что люди, которые регулярно питались тунцом, накапливали значительное количество ртути, хуже соображали, им сложнее удавалось сконцентрироваться, ухудшалась память, появлялась раздражительность.