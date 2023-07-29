Как правильно варить картошку

Вареный картофель — доступный и питательный продукт, который может быть и самостоятельным блюдом, и дополнением к мясу и рыбе. Однако несмотря на всю простоту, при варке картофеля стоит учитывать многие нюансы — например, для супа или салата овощ варится несколько иначе, чем для гарнира.

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О том, как правильно сварить картошку и приготовить из нее вкусные и ароматные блюда, — в материале «Ленты.ру».

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Как картофель появился в России?

Впервые в России картофель появился во время правления Петра I. Будучи любителем всего нового, царь привез из Голландии мешок семенных клубней.

Поначалу картофель был лакомством для высшего общества. Широкое распространение корнеплод получил уже в эпоху Екатерины II. Со временем картофель распространился по России настолько, что стал основной пищей для всех сословий.

Сегодня картофель — неотъемлемая часть русской кухни. Существуют десятки блюд, которые можно приготовить из картошки, так что этот продукт подают и в ресторанах, и дома — как на праздничный стол, так и в качестве простого повседневного ужина.

Чем полезен картофель?

Врач-диетолог и нутрициолог Ольга Фадеева в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что картофель содержит много витаминов и минералов, в том числе витамины C и B6, калий, марганец, магний, фосфор, а также антиоксиданты и пищевые волокна, важные для пищеварительной системы.

При этом эксперт отметила, что очень многое зависит от способа приготовления: жареный картофель, к примеру, содержит много жиров и имеет высокую калорийность, а вот вареная картошка, напротив, является диетическим продуктом.

Полезные вещества, содержащиеся в картофеле (на 100 граммов):

По глюкозы в крови. Чтобы увеличить содержание устойчивого крахмала в картофеле, его рекомендуется отварить, затем поместить в холодильник на 8-12 часов и есть в охлажденном виде.

Полезен этот корнеплод и для здоровья костей за счет того, что содержит железо, фосфор, кальций, цинк и магний. Картофель надо обязательно есть пожилым людям, когда снижается плотность костной ткани и увеличивается риск переломов.

При этом позеленевшие или старые корнеплоды будут скорее вредны для организма, поэтому за свежестью картошки нужно внимательно следить.

Как варить картошку в мундире?

Этот способ варки считается не только самым быстрым, но и самым полезным. Ведь большая часть витаминов и минералов, таких как калий и железо, содержится именно в кожуре.

1. Прежде чем варить картофель в мундире, нужно как следует вымыть клубни щеткой и проткнуть их в нескольких местах — иначе кожура потрескается.

2. Клубни залейте холодной водой — она должна покрывать картошку на один палец. Добавить соль можно сразу, а можно и позже — около половины столовой ложки на литр.

3. Накройте кастрюлю крышкой, поставьте на плиту. После того как вода закипит, установите небольшой огонь. Время приготовления зависит от размера клубней (очень крупные следует порезать) и от того, насколько картофель старый.

15-30 минут составляет время варки картофеля в мундире

Как определить готовность? Очень просто — наколоть клубень на нож, и, если при вынимании из воды картофель легко стряхивается с него, значит, блюдо готово.

Как варить очищенную картошку?

1. Сначала промойте картофель, клубни очистите от кожуры. Причем удалить надо глазки и позеленевшие части, если таковые имеются. Очищенный картофель не следует держать на воздухе, иначе он потемнеет. Если варить будете не сразу, положите очищенные клубни в воду и обязательно накройте крышкой — свет им тоже ни к чему, он разрушает витамины.

Для варки очищенной картошки лучше брать эмалированную посуду, чтобы не допустить окисления

2. При варке очищенного картофеля следует заливать в кастрюлю горячую воду или сразу опускать клубень в кипяток — тогда он лучше сохранит полезные вещества. Чтобы картошка не разварилась, добавьте в воду столовую ложку уксуса — тогда клубни не будут рассыпаться.

3. Варить очищенную картошку надо на небольшом огне для равномерного разбухания крахмала. По окончании варки (20-25 минут) обязательно слейте воду, иначе картошка получится водянистой.

Как приготовить картошку в пароварке или микроволновке?

В пароварке

Ольга Фадеева отметила, что при варке обычным способом картошка теряет много витаминов. Поэтому гораздо полезнее готовить ее на пару. Для этой цели лучше подобрать клубни одного размера, причем некрупные, разместить их на решетке пароварки, залить нужное количество воды и готовить около получаса.

В микроволновке

Варить картошку в мундире можно и в микроволновке — в этом случае она получается более рассыпчатой, блюдо дольше сохраняется свежим, а время приготовления короче.

Хорошо промытые картофелины нужно в нескольких местах проколоть зубочисткой, положить в емкость для СВЧ, налить на дно полстакана воды и закрыть крышкой. Затем варить 10 минут на максимальной мощности. Если картофель молодой, то он сварится быстрее.

Как приготовить картофельное пюре?

Для пюре лучше брать крахмальные сорта: картошка с низким содержанием крахмала или молодая не годится, так как из нее пюре получится с комочками.

1. Очищенные клубни заливаем в кастрюле кипящей водой и сразу добавляем соль.

2. По окончании варки воду нужно полностью слить и размять картофель толкушкой — подойдет любая, деревянная, металлическая или пластмассовая. А вот использовать миксер не следует, потому что с ним пюре получится липким и тяжелым.

3. Затем добавляем кусочек сливочного масла и понемногу вливаем молоко — но только горячее, иначе пюре приобретет сероватый оттенок. Перемешиваем и сразу подаем на стол.

Оригинальные способы варки картофеля

«Фрайт»

1. В воде, которой заливают клубни, растворите соль из расчета 300-400 граммов на литр. Имейте в виду — слишком соленой из-за такого количества соли картошка не получится. При кипении образуется избыток нерастворившейся соли, так и должно быть.

2. Во время варки картошку нужно периодически помешивать, чтобы она находилась под слоем соляного раствора.

3. Температура кипения такого раствора намного выше температуры кипения воды, поэтому уже через 10-15 минут блюдо будет готово.

4. По окончании варки картофель, который нужно вынуть из раствора, промойте водой и очистите. Если блюдо нужно хранить какое-то время, то очищать овощи не следует — пусть они покроются корочкой из соли, так картошка дольше останется свежей.

Картофель в молоке

На один килограмм картофеля нужно полтора стакана молока и чайная ложка соли.

1. Картошка, очищенная и мелко нарезанная кубиками, помещается в кастрюлю с холодной подсоленной водой и доводится до кипения.

2. Варим 10 минут на небольшом огне, затем сливаем воду, добавляем горячее молоко и еще варим 10 минут.

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