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Как правильно и вкусно засолить огурцы: видео

Сезон урожая огурцов в самом разгаре, а, это значит, что хозяйки и те, у кого имеется огород, уже вовсю занимаются заготовками. Одно из самых любимых лакомств традиционно – соленые огурчики.

В этом материале "Рамблер" расскажет, как засолить огурцы, чтобы этот процесс отнял не слишком много времени, но дал хороший, а, главное, вкусный результат.

В социальной сети TikTok на странице пользовательницы с ником @havva_flowe мы нашли видеоролик, в котором женщина подробно рассказала и описала один из способов засолки огурцов. Автор ролика отмечает, что при использовании этого рецепта, огурцы получаются хрустящими.

Как дольше сохранить свежие огурцы вкусными: инструкция

Для этого вам понадобятся:

  • Огурцы
  • Корень хрена
  • Листья черной смородины
  • Листья вишни
  • Чеснок
  • Зонтики укропа
  • Душистый перец
  • Перец горошком
  • Семена белой горчицы
  • Лавровый лист

Подробный способ приготовления смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как приготовить холодный свекольник.

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