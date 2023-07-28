Как правильно и вкусно засолить огурцы: видео
Сезон урожая огурцов в самом разгаре, а, это значит, что хозяйки и те, у кого имеется огород, уже вовсю занимаются заготовками. Одно из самых любимых лакомств традиционно – соленые огурчики.
В этом материале "Рамблер" расскажет, как засолить огурцы, чтобы этот процесс отнял не слишком много времени, но дал хороший, а, главное, вкусный результат.
В социальной сети TikTok на странице пользовательницы с ником @havva_flowe мы нашли видеоролик, в котором женщина подробно рассказала и описала один из способов засолки огурцов. Автор ролика отмечает, что при использовании этого рецепта, огурцы получаются хрустящими.
Для этого вам понадобятся:
- Огурцы
- Корень хрена
- Листья черной смородины
- Листья вишни
- Чеснок
- Зонтики укропа
- Душистый перец
- Перец горошком
- Семена белой горчицы
- Лавровый лист
Подробный способ приготовления смотрите в видео.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как приготовить холодный свекольник.