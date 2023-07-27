Эксперты рассказали о пользе кабачков для здоровья

Дачникам посоветовали не спешить раздавать кабачки родственникам и знакомым, а найти им применение, поскольку этот овощ обладает множеством полезных свойств. Об этом сообщает "Сиб.фм".

В первую очередь диетологи отмечают пользу кабачков для здоровья глаз, мочевой системы, почек, костей и суставов. Эксперты также отмечают, что они низкокалорийны. В 100 граммах продукта содержится всего 20 килокалорий. Поэтому кабачки можно употреблять, не боясь набрать лишний вес.

Также россиянам напомнили об огромном количестве рецептов с этим овощем. Так, можно приготовить салат из кабачков и других овощей, икру, лечо, аджику, и даже варенье.