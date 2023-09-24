Рецепт: идеальный оджахури как в грузинском ресторане

Кажется, грузинскую кухню любят все. Одно из самых популярных местных блюд — оджахури. Это сытное блюдо готовится из сочного мяса и картофеля в ароматных специях и подается в кеци. Многие заказывают его в ресторанах по всему миру, но как приготовить точно такое же оджахури в домашних условиях. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

© Ruslan Khmelevsky

Ингредиенты:

Мясо (свинина, говядина, курица) - 1 кг

Картошка - 2 кг

Лук - 4 средних луковицы

Чеснок - 3-4 зубчика

Кинза свежая - 20 грамм

Свежий перец чили - 1 штука

Молотая кинза - 1 чайная ложка

Паприка сладкая - 1 чайная ложка

Острый перец молотый - 1/2 чайной ложки

Молотые семена укропа - 1/2 чайной ложки

Черный перец -1/2 чайной ложки

Соль по вкусу

Растительное масло

Приготовление:

Для начала нужно разрезать мясо и картофель на кубики шириной в 3-5 см.

Дальше готовим картофель — добавляем специи (молотую кинзу, паприку, молотый перец, молотые семена укропа и примерно одну столовую ложку соли), четыре столовые ложки растительного масла и руками все хорошо смешиваем. Выкладываем картофель в форму на пергамент и отправляем в духовку на 200 градусов примерно на час.

Затем приступаем к мясу. В сковороду с толстым дном заливаем растительное масло и щепотку соли - чтобы масло меньше брызгалось. Обжариваем кусочки свинины до корочки с одной стороны, а затем с другой. Мясо готово.