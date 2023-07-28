Врач посоветовала не покупать нарезанные в магазине арбузы
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева считает, что нарезанные в магазине арбузы могут быть опасны для здоровья.
Эксперт подчеркнула, что сезон арбузов уже начался, поэтому опасность купить нитратный плод гораздо ниже, чем в мае или июне. Однако выбирать арбуз стоит с осторожность.
«Арбузы, которые лежат на прилавках уже разрезанные, половинчатые, опасно покупать, потому как туда попадает большое количество бактерий. В этой питательной сладкой среде они сразу размножаются. Поэтому риск отравления достаточно высокий», — пояснила Королева в интервью «Москве 24».
Поэтому медик советует покупать целый арбуз, который не имеет трещин, пишет Радио «Комсомольская правда».