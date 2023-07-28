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Как приготовить карельские калитки с ягодами: видео

Карельские калитки – это это небольшие открытые пирожки из ржаного теста с различными начинками и резными краями.

Пирожки готовятся с использованием пресного теста. Поэтому этот широко распространенный в некоторых регионах десерт предположительно появился в период между XVI и XVII веками.

Рецепт калиток очень прост, несмотря на внешнюю сложность блюда.

Тесто замешивается из трех ингредиентов: ржаной муки, кефира и соли. Для начинки используют малину, яблоки, сметану и яйца.

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Подробный рецепт и способ приготовления рассказали в видео на канале Eat&Thin.

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