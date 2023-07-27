Диетолог рассказала о полезной для здоровья норме сыра

Диетолог Соломатина рассказала о полезной для здоровья норме сыра
Диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление 50 граммов сыра в день может принести пользу организму. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".
Медик объяснила, что в сыре содержится достаточное количество кальция и белка.
Кальций полезен для наших костей, а молочный белок, который легко усваивается, — это строительный материал для организма.
Также Соломатина добавила, что сыр является хорошим источником витамина D.
Сыр содержит триптофан. Это аминокислота, из которой производятся мелатонин и серотонин. Мелатонин помогает нам хорошо засыпать. Он является внутренним антиоксидантом и предотвращает возрастные заболевания. Серотонин обеспечивает нам нормальное настроение.
Витамин А, который также содержится в продукте, способствует улучшению иммунной системы, здоровья кожи, укреплению волос и ногтей.