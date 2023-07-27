Диетолог рассказала о полезной для здоровья норме сыра

Сыр содержит триптофан. Это аминокислота, из которой производятся мелатонин и серотонин. Мелатонин помогает нам хорошо засыпать. Он является внутренним антиоксидантом и предотвращает возрастные заболевания. Серотонин обеспечивает нам нормальное настроение.