Диетологи назвали 3 продукта, которые разрушают слизистую кишечника

Проблемы с пищеварением и здоровьем кишечника очень актуальны для большинства городских жителей. Из-за быстрого ритма жизни, стресса и неправильного питания многие жалуются на вздутие, газы и дискомфорт в животе. Диетологи назвали три продукта, от которых стоит отказаться, так как они разрушают слизистую оболочку кишечника. Об этом пишет американское издание She Finds.

Обработанные пищевые продукты

Обработанные пищевые продукты подвергли множеству производственных процессов, чтобы продлить их срок годности. Они лишены большинства питательных веществ, а в их составе — консерванты и вредные добавки.

Диетолог Мэри Сабат объяснила, что добавки, консерванты и искусственные ингредиенты в обработанных пищевых продуктах раздражают слизистую оболочку кишечника. Кроме того, в них мало клетчатки и много вредных для здоровья жиров.

Для здоровья слизистой кишечника стоит выбирать цельные, необработанные продукты, такие как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные белки.

Глютен

Безглютеновая диета с годами набирает все большую популярность. Даже врачи сажают пациентов на безглютеновую диету, чтобы избавить их дискомфорта, который вызывают проблемы кишечника.

Диетолог Шара Коэн призвала ограничить или исключить употребление злаков, которые содержат глютен, такие как пшеница, ячмень и рожь. Они провоцируют иммунологическую реакцию и повреждение желудочно-кишечного тракта у пациентов с чувствительностью к глютену и целиакией. Однако глютен грозит воспалением кишечника для любого человека.

Избыток сахара

Сахар вызывает привыкание, его чрезмерное употребление со временем приводит к накоплению жира, диабету и болезням сердца. По словам доктора Сабат, диета с высоким содержанием рафинированного сахара и искусственных подсластителей нарушает баланс кишечных бактерий. Вредные бактерии и дрожжи процветают на сахаре, который повреждает слизистую кишечника.