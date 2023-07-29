Чем вредны для здоровья стейки с кровью

Чтобы избежать рисков для здоровья при поедании стейков, хирург Александр Умнов советует покупать мясо в проверенных местах и хорошо его прожаривать.

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Употребление стейков с кровью грозит серьезными последствиями для здоровья и развитию опасных заболеваний, предостерег преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Мясо со степенью прожарки Medium или Medium Rare — при котором в куске остаются красные волокна — может оказаться источником бактериальной инфекции, например кампилобактериоза, предупреждает врач. Этот возбудитель может стать причиной энтероколита, менингита, поражения сердечно-сосудистой системы, артрита и даже спровоцировать аборт. После забоя животного некоторые бактерии из кишечника начинают мигрировать в ткани, из которых делают стейки, отмечает специалист. Неполная прожарка повышает риск того, что это случится.

Кроме того, в плохо прожаренном стейке могут оказаться личинки глистов вроде бычьего цепня, которые при попадании в кишечник человека превращается в ленточного червя до 25 метров в длину. Паразит питается за счет хозяина, у которого наблюдается дефицит минералов и витаминов, интоксикация и общеее ухудшение состояния — головные боли, слабость, головокружения, нарушения сна, тахикардия и понижение давления. Возможны и осложнения вроде аппендицита и кишечной непроходимости, указывает Умнов.

Негативно влияет на организм и длительное употребление мяса с кровью само по себе. По словам врача, красные сырые волокна мяса содержат пуриновые основания, которые при длительном употреблении превращаются в мочевую кислоту — причину подагры и мочекаменной болезни.