Как приготовить розовые макароны в стиле Барби

После выхода фильма «Барби» мир будто окрасился в розовый цвет. В соцсетях даже стали популярны рецепты приготовления макарон в таком стиле.

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После выхода фильма «Барби» мир буквально сошел с ума: все носят розовую одежду, делают розовый макияж и скупают кукол. В «Тик Токе» стали популярны ролики с рецептом приготовления розовой пасты.

Весь секрет приготовления розовых макарон заключается в добавлении свеклы. Овощ нужно положить в кипящую воду и варить от 40 минут до 1,5 часов. Затем взбить его в блендере с луком и чесноком, а после смешать с готовыми макаронами.