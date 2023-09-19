Как не отравиться грибами: 5 лайфхаков

Поход за грибами – это не только отличный способ провести время с семьей на свежем воздухе, но также возможность собрать самые свежие и вкусные грибы, чтобы приготовить из них бесподобный ужин.

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Однако порой неопытные грибники собирают опасные грибы и после трапезы немедленно отправляются в больницу.

Подробнее о том, как не отравиться грибами, если вы собираете их самостоятельно – в материале "Рамблера".

Не срывайте незнакомые грибы

Кладите гриб в корзину или ведро только если уверены, что он неядовитый. Не стоит искушать судьбу и срывать незнакомые грибы в надежде разобраться дома, можно ли их есть. В ходе транспортировки грибы могут повредиться и выяснить, можно ли их употреблять в пищу, будет гораздо сложнее. Пусть вы соберете меньше грибов, но зато точно будете уверены в том, что они съедобны.

Отдавайте предпочтение молодым грибам

Избегайте слишком больших грибов, а также те, у которых есть признаки старости – старые грибы, как правило, сморщенные и дряблые. Чем дольше живет гриб, тем больше вредных веществ он в себя впитывает. Отдавайте предпочтение небольшим молодым грибам и следите за тем, чтобы в корзине не оказалось червивых.

Отправляйтесь вглубь леса

Чем ближе грибы к цивилизации – дорогам, машинам и, как следствие, к выхлопным газам – тем менее полезными они будут. Подобно губке грибы активно впитывают в себя все вредные вещества. Именно поэтому, чтобы найти самые чистые и свежие грибы, нужно уходить в самую глубь леса. Грибы, которые растут там, будут в разы качественнее тех, что оказались на обочине.

Собирайте грибы в плетеную корзину

Многие не уделяют должного внимания таре для грибов и очень зря. Люди издавна предпочитали собирать грибы при помощи плетеной корзины неспроста. Дело в том, что такая корзина позволяет грибам дольше оставаться свежими. А вот если собирать грибы в пакет, они придут в негодность куда быстрее.

Срезайте грибы с ножками