6 полезных свойств дыни

Дыни начали появляться на полках магазинов в начале лета, однако по-настоящему их сезон начинается только сейчас. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, чем полезна дыня, как ее выбрать и кому стоит отказаться от употребления в пищу этого плода.

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Польза дыни

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По ее словам, в дыне содержится много сахара, который представлен фруктозой.

— С одной стороны — это хорошо, потому что дает энергию. Но важно помнить, что сладкими дынями не нужно сильно увлекаться, так же как и арбузами, людям с сахарным диабетом и лишним весом, — сказала она.

Дыня содержит много структурированной жидкости, поэтому организму не нужно тратить много энергии, чтобы ее усвоить, отметила Соломатина.

Диетолог заверила, что в плодах есть много клетчатки, кремния и витамина С. Эти полезные элементы и витамины оказывают положительное влияние на красоту и молодость кожи.

— Клетчатка достаточно нежная и забирает излишки холестерина, сахара и соли тяжелых металлов. Кремний укрепляет кости, зубы, волосы и ногти и оказывает омолаживающее действие. Помимо этого, в ней много витамина C, хотя многие считают, что он содержится только в кислых продуктах. Он работает как антиоксидант, иммуномодулятор, помогает выработке соединительной ткани, улучшает тургор кожи, — рассказала она.

Специалист подчеркнула, что в дыне содержится фолиевая кислота в большом количестве. Она необходима беременным женщинам, чтобы формировалась нервная трубка у плода.

— Также ее рекомендуют принимать для снижения уровня гомоцистеина. Это вещество вызывает микровоспаление в организме, которое провоцирует раннее старение организма и развитие ряда опасных заболеваний, — сказала Соломатина.

Собеседница «ВМ» отметила, что желтый цвет дыне обеспечивает бета-каротин, предшественник витамина А. Он отвечает за поддержание наших иммунитета, зрения и необходим для обновления кожи. Дыня делает пилинг изнутри, обновляет слизистые оболочки органов, объяснила диетолог.

Кроме того, дыня положительно влияет на зрение.

— В ней много лютеина и зеаксантина. Эти каротиноиды отлично поддерживают наше зрение, — сказала она.

Более того, дыня оказывает мочегонное действие, потому что там не только много воды, но и калия.

— Он поддерживает сердечно-сосудистую систему и предотвращает скачки давления. Магний ему в этом помогает, он не дает сосудам спазмироваться. В момент стресса он держит сосуды под контролем и контролирует более 300 реакций нашего организма. Также положительно влияет на нервную систему, успокаивает, предотвращает спазмы, — говорит Соломатина.

Вред дыни

Диетолог предупредила, что дыня, как любые бахчевые культуры, может накапливать нитраты, так как растет на земле. Также важно помнить, что иногда дыню подкармливают азотистыми удобрениями, чтобы вырастить ее побыстрее. Поэтому не стоит покупать плоды слишком рано, пока не начался сезон созревания.

— Сейчас можно покупать ранний сорт «Колхозница». Ее выращивают в России. А дыня «Торпеда» растет в основном в Узбекистане. Этот сорт созревает в августе. Важно знать, откуда дыню привезли к нам. Самолетом их не доставляют. Пока она приедет, как и любые фрукты и овощи, она потеряет свои витамины, — объяснила она.

Специалист подчеркнула, что сегодня контроль за нитратной составляющей стал значительно жестче, чем был несколько лет назад. Но он есть только в сертифицированных точках продаж. Дыню можно покупать только в магазинах, где есть все необходимые условия для ее хранения.

— Если вы покупаете дыню из багажника машины или в ларьке около дороги, никто никаких гарантий дать не сможет. Помимо этого, не нужно покупать дыню, как и арбуз, в разрезанном состоянии. Кусками можно брать только в супермаркетах, где есть холодильники. Дыня должна быть упакована в пленку. Это снижает риск отравления, — сказала Соломатина.

Как выбрать дыню

При выборе дыни важно ориентироваться на запах — она должна приятно пахнуть, заверила эксперт.

— Если дыня не пахнет, значит, ее созревание ускорили или сорвали недозревшей. Она может быть мягкой, но будет безвкусной, — говорит она.

Кроме того, по мнению специалиста, нельзя покупать дыню с вмятиной или перележавшую в магазине долгое время. Есть опасность, что гнилостные процессы распространились по всему плоду. Ей можно отравиться.

Также не нужно есть дыню до корки, потому что там скапливаются нитраты. И важно тщательно ее мыть, также чтобы не отравиться, предупредила собеседница «ВМ».

Кому нельзя есть дыню

Диетолог напомнила, что ранние плоды могут нанести вред здоровью некоторой категории людей.