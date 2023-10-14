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Когда можно есть фрукты и почему они идеально заменяют завтрак

Все мы знаем о пользе фруктов для нашего здоровья. Они снижают риск сердечных заболеваний, поддерживают кровяное давление, а также обеспечивают защиту от раковых клеток. Однако, когда речь заходит о том, когда лучше есть фрукты, мы часто путаемся. Чтобы получить пользу для здоровья и избежать побочных эффектов, нужно употреблять их в нужном количестве и в нужное время.

Когда можно есть фрукты и почему они идеально заменяют завтрак
© Unsplash

"Рамблер" расскажет о лучшем и худшем времени для того, чтобы лакомиться фруктами.

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Некоторые специалисты говорят, что утро — лучшее время для употребления фруктов. Логика, которую они приводят, заключается в том, что употребление фруктов натощак улучшает пищеварение, поддерживает нормальный вес, выводит токсины из систем организма и предотвращает некоторые заболевания, связанные с ожирением. Другие утверждают, что лучшее время для употребления фруктов — послеобеденное время.

Почему стоит есть фрукты утром

Повышается метаболизм

Завтрак с фруктами — лучший способ начать свой день, так как они легко усваиваются организмом с утра. Это также приводит к увеличению скорости метаболизма в течение следующих нескольких часов благодаря притоку натуральных фруктовых сахаров.

Стимулируется пищеварительный тракт

Фрукты на завтрак помогают, обеспечивая нас ценными ферментами, клетчаткой и пребиотиками, которые запускают пищеварительные соки в нашем желудке и вымывают токсины с предыдущего дня. Фруктовая клетчатка тщательно очищает толстую кишку и оставляет ощущение легкости и свежести до конца дня.

Пробуждают тело

Организм нуждается в натуральных фруктовых сахарах сразу после пробуждения. Попробуйте заменить порцию эспрессо чашечкой натуральной сладости, приготовив смузи, чтобы ваш мозг был подвижным и энергичным.

Помогают худеть

Фрукты снабжают нас отличным питанием и помогают выводить из кишечника лишние токсины. Употребление фруктов в течение дня, начиная с утра, избавит вас от токсинов и очистит вашу систему, что приведет к потере веса. Распространенное заблуждение состоит в том, что употребление плотного завтрака, наполненного животными белками, не позволит вам съесть слишком много в течение дня. Тем не менее, исследования показали, что употребление большего количества пищи утром, как правило, приводит к потреблению большего количества пищи в конце дня, что в конечном итоге приводит к увеличению веса.

Буст иммунной системы

Здоровый смузи вместо бекона и сосисок в долгосрочной перспективе будет намного лучше для вашей иммунной системы и общего состояния здоровья. Фрукты богаты витаминами и антиоксидантами, что помогает укрепить нашу иммунную систему и предотвратить инфекционные заболевания.

Чувство сытости и удовлетворения

Так как фрукты полны клетчатки, витаминов, минералов, фитонутриентов — в основном, они работают, чтобы сообщить вашему мозгу, что он удовлетворен, и отключают любые сигналы голода в ваш желудок.

Укрепляют сердце

Все содержащиеся в фруктах витамины, минералы и антиоксиданты отлично подходят для снижения уровня холестерина и артериального давления. Они жизненно важны для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и делают ваше сердце более здоровым и сильным.

Уменьшают вздутие живота

Волокна фруктов вымывают старые отходы из пищеварительной системы и устраняют вздутие живота. Плотные водяные фрукты, такие как арбуз, действуют как естественное мочегонное средство, вымывая избыток натрия. Как только вы избавитесь от соли, у вас не будет избытка воды.

При этом не забывайте включать в рацион много овощей и нежирного мяса, чтобы сохранить баланс.

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Худшее время для употребления фруктов

Нельзя есть фрукты перед сном. Это худшее время для их употребления, потому что это может повысить уровень сахара в крови и мешать нормальному сну.

Многие эксперты в области здравоохранения также советуют ужинать как минимум за 2-3 часа до сна. Ужин непосредственно перед сном может привести к расстройству желудка, повышенной кислотности и вздутию живота.

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