Юлия Высоцкая продолжает участвовать в программе «Едим Дома!» несмотря на хейт

В этом году популярная кулинарная программа «Едим Дома!» с участием Юлии Высоцкой отмечает свое 20-летие. В честь этого юбилея телеведущая продолжает активно принимать участие в различных мероприятиях, несмотря на агрессивные комментарии и негатив, которые обрушились на нее в Сети.

Юлия Высоцкая поделилась своими эмоциями от работы в программе, которая стала для нее настоящим путешествием на протяжении всех этих лет. Она отметила, что испытывает восторг от участия в проекте и выразила надежду на то, что «Едим Дома!» будет продолжаться и радовать зрителей и дальше.

Тем не менее, хейт в Сети стал серьезной проблемой для Юлии Высоцкой. Пользователи активно критиковали ее старые видео, обсуждали ее кулинарное мастерство и долго насмехались над неудачными рецептами из ее книги. В результате травли звезда даже пришлось временно покинуть страну.

Тем не менее, Юлия Высоцкая является обладательницей успешной маркетинговой стратегии и способности продвигать себя. Программа «Едим Дома!», в которой она выступает в качестве ведущей, пользуется популярностью у зрителей уже много лет. Именно благодаря этой программе Юлия Высоцкая прошла путь открытия новых вкусов и стала известной кулинарной личностью.