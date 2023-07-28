Диетолог посоветовала не употреблять больше двух порций мороженого

«Часто этот продукт включают в свой рацион в виде десерта, но по факту мороженое — это ½ приёма пищи, особенно если мы говорим про мороженое в вафельном стаканчике или с печеньем», — объяснила диетолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».