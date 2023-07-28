Названы 4 фрукта, которые рекомендуется есть с кожурой

По словам диетолога есть четыре фрукта, которые обычно очищают, но делать это необязательно пишет Food.ru

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Речь идёт о банане, его кожура съедобна, если её правильно приготовить. В одном фрукте 422 миллиграмма калия, а кожура может стать его дополнительным источником. В ней 78 миллиграммов и большое количество клетчатки.

Кожуру свежего банана нужно хорошо вымыть и смешать в блендере с другими фруктами, чтобы сделать смузи. После этого нужно запечь смесь в духовке или добавить её в банановый хлеб.

Киви тоже можно есть с кожурой, потому что в ней много клетчатки, которая улучшает пищеварение. Также она помогает контролировать уровень сахара в крови, имеет витамин Е, фолиевую кислоту и полифенолы.

Апельсин можно тоже есть с кожурой, добавить её в выпечку или десерты, например, мармелад.

Апельсиновую кожуру можно вымыть и обжарить на гриле, добавить ей в овощные салаты.

Кожура арбуза — это источник дополнительных питательных веществ, в том числе аминокислоты цитруллин.

Она нужна для хорошего метаболизма. Это вещество увеличивает мышечную массу и ускоряет процессы восстановления после тренировок.