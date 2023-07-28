Дачникам объяснили, почему не стоит раздавать кабачки

Дачникам посоветовали не раздавать кабачки родственникам и знакомым, а найти им применение. Как утверждают диетологи и врачи, этот овощ полезен для здоровья глаз, мочевой системы, почек, костей и суставов, сообщает «Сиб.фм». Кроме того, россиянам напомнили, что кабачки низкокалорийны — в 100 граммах содержится всего 20 ккал. В связи с этим их можно спокойно употреблять, не боясь набрать лишние килограммы.

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Как уточняет издание, существует большое количество способов сохранить летний урожай кабачков вплоть до Нового года. Так, можно заморозить их в любой удобной форме, например, нарезав кольцами, кубиками или пластинами, засушить на открытом воздухе, в специальной сушке или в духовом шкафу, а также убрать в перфорированном целлофане под кровать или в темный подвал.

Кроме того, существует огромное количество рецептов с этим овощем. Можно приготовить салат из кабачков и других овощей на зиму, икру, лечо, аджику и даже варенье. Для этого можно добавить к кабачку апельсин, лимон, курагу, киви или бруснику. Затем выбранные продукты следует измельчить в блендере, добавить сахар, немного воды, прокипятить и разлить по банкам.