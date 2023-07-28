Солёные или маринованные огурцы: что полезнее

Огурцы, приготовленные разными способами, одно из самых распространённых блюд во все сезоны. Летом мы едим их свежими или готовим малосольные огурцы, а на зиму солим их в банках или маринуем. Специалист рассказала, какой способ приготовления огурцов делает их наиболее полезными.

В чём разница между солёными и маринованными огурцами aif.ru рассказала Маргарита Провоторова, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

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Эксперт упомянула, что с диетической точки зрения полезнее всего употреблять в пищу свежие огурцы. Они благоприятно влияют на пищеварительную систему, входящая в состав растворимая клетчатка способствует нормальной работе ЖКТ.

По традиционному рецепту солёные огурцы готовятся с использованием воды, соли и пряностей – и такой продукт можно назвать полезным. В процессе засолки огурцы подвергаются ферментации – молочнокислому брожению, в результате чего в продукте появляются полезные молочнокислотные бактерии. Солёные, или квашеные огурцы – это практически суперфуд, богатый полезными для микрофлоры кишечника бактериями.

При этом, нужно помнить о количестве соли, используемой при приготовлении огурцов. Рекомендовано употреблять не более 5 граммов соли в день, поэтому в среднем 100 гр солёных огурцов покрывают всю суточную потребность. Людям с патологиями сердца, почек, ЖКТ следует обращать внимание на размер порции и не употреблять слишком много солёных огурцов.

Особенность маринованных огурцов в том, что в процессе приготовления в блюдо добавляется уксус, и процесса ферментации не происходит. Часто в маринад добавляется сахар, чтобы смягчить кислый вкус. При домашнем приготовлении маринованных огурцов количество сахара можно уменьшить, в отличие от магазинной рецептуры.

Польза маринованных огурцов меньше, чем солёных. Не только из-за отсутствия процесса ферментации, но и потому, что при приготовлении используется кипящий маринад, а при высоких температурах разрушается витамин С. По словам эксперта, содержание витаминов в маринованных огурцах меньше, чем в солёных. Хотя соли маринованные огурцы, как правило, содержат меньше, чем солёные.