Эндокринолог рассказала, что приготовить с сыром тофу

Эндокринолог Филатова рассказала, что приготовить с сыром тофу для полезного рациона
Полезна только чистая соя без генных модификаций и заменителей. Перед покупкой тофу нужно внимательно изучать его этикетку, отметила врач-эндокринолог Ирина Филатова.
В беседе с Food.ru она рассказала, что тофу на завтрак – это идеальное начало дня для тех, кто придерживается белковой диеты.
В таком продукте есть много белка и нет жира. Тофу стимулирует рост мышечной ткани.
Его можно есть как до тренировки, так и после неё. На завтрак можно приготовить омлет с добавлением тофу и помидоров.
Тофу также можно приготовить на обед с соевым соусом и овощами. Тофу богат железом, заменяет мясо.
Из этого продукта также можно приготовить чизкейк. Соевый сыр помогает в выработке гормона эстрогена, поддерживает нейронные связи в головном мозге, благотворно влияет на эмоциональное состояние.
С тофу следует приготовить и чебуреки, если нужно ограничить употребление мяса и рыбы. При этом по количеству белка такое блюдо не будет отличаться от традиционного.