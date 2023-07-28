Эндокринолог рассказала, что приготовить с сыром тофу

Полезна только чистая соя без генных модификаций и заменителей. Перед покупкой тофу нужно внимательно изучать его этикетку, отметила врач-эндокринолог Ирина Филатова.

В беседе с Food.ru она рассказала, что тофу на завтрак – это идеальное начало дня для тех, кто придерживается белковой диеты.

В таком продукте есть много белка и нет жира. Тофу стимулирует рост мышечной ткани.

Его можно есть как до тренировки, так и после неё. На завтрак можно приготовить омлет с добавлением тофу и помидоров.

Тофу также можно приготовить на обед с соевым соусом и овощами. Тофу богат железом, заменяет мясо.

Из этого продукта также можно приготовить чизкейк. Соевый сыр помогает в выработке гормона эстрогена, поддерживает нейронные связи в головном мозге, благотворно влияет на эмоциональное состояние.