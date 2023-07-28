Шечаманди и брусничный соус: лучшие рецепты недели

Шечаманди и брусничный соус: 5 лучших рецептов недели
Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на этой неделе.
Готовим вместе сытную кесадилью, легкие лимонные маффины и другие вкусные блюда – в материале "Рамблера".
Грузинский холодный суп
Если привычные окрошка и свекольник вам немного надоели, то самое время приготовить суп шечаманди, который наверняка спасет вас от летнего зноя.
Ингредиенты:
- Шпинат – 100 г;
- Овощной бульон – 1 л;
- Репчатый лук – 70 г;
- Чеснок – 70 г;
- Растительное масло – 30 мл;
- Сливки (23% жирности) – 35 мл;
- Сыр сулугуни – 10 г;
- Перепелиное яйцо – 1 шт.
Полный рецепт супа ищите здесь.
Брусничный соус
Соус из брусники – идеальное дополнение практически для любого вида мяса, которое делает вкус блюда оригинальным. К тому же он может долго храниться в холодильнике.
Ингредиенты:
- Брусника – 300 гр;
- Питьевая вода – 100 мл;
- Сахар тростниковый – 200 гр;
- Перец горошком – 2 шт;
- Корица – одна палочка;
- Специя цветки гвоздики – 2 шт.
Рецепт приготовления пряного сладкого соуса с небольшой кислинкой – в нашем материале.
Жареные крылышки в сладком соусе
Крылышки в панировке под медово-чесночным соусом разнообразят привычные семейные ужины и идеально впишутся в праздничное застолье. Кроме того, они наверняка придутся по вкусу даже самым искушенным гурманам.
Ингредиенты:
- Куриные крылышки – 1 кг;
- Морская соль – 1,5 ч. л;
- Перец – 1,3 ч.л;
- Паприка молотая – 1,5 ч.л;
- Чесночный порошок – 1,5 ч.л.;
- Зеленый лук – по вкусу;
- Кунжут – по вкусу.
Простой рецепт сытного блюда можно найти здесь.
Сырная кесадилья с куриным фаршем
Кесадилья – традиционное блюдо мексиканской кухни, которое станет отличным вариантом для перекуса и порадует вкусовые рецепторы своим пикантным кисло-сладким соусом.
Ингредиенты:
- 400 граммов куриного фарша;
- 4 ст. л. кетчупа;
- 3 ст. л. горчицы;
- 2 ст. л. вустерского соуса;
- 2/3 стакана майонеза;
- 2 ст. л. молока (нежирного);
- 1/4 ч. л. перца;
- 8 мучных лепешек;
- 1 чашка тертого сыра.
Как готовить вкуснейшие пшеничные лепешки с курицей и сыром, узнайте из нашего материала.
Воздушные маффины с лимоном
Правильное сочетание кислого, сладкого и воздушного могут сделать блюдо особенным и поселить желание возвращаться к нему снова и снова. Легкие лимонные кексы на йогуртовой основе с малиной станут отличным дополнением к чашке горячего кофе или чая.
Ингредиенты:
- 2 стакана муки;
- 1/2 стакана сахара;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 1/2 ч. л. пищевой соды
- 1/2 ч. л. соли;
- 2 больших яйца (комнатной температуры и слегка взбитых);
- 1 стакан лимонного йогурта (либо обычного йогурта и 30 мл лимонного сока);
- 1/2 стакана растительного масла;
- 1 чайная ложка тертой лимонной цедры.
Полный рецепт летнего десерта здесь.