Шечаманди и брусничный соус: лучшие рецепты недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на этой неделе.

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Готовим вместе сытную кесадилью, легкие лимонные маффины и другие вкусные блюда – в материале "Рамблера".

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Грузинский холодный суп

Если привычные окрошка и свекольник вам немного надоели, то самое время приготовить суп шечаманди, который наверняка спасет вас от летнего зноя.

Ингредиенты:

Шпинат – 100 г;

Овощной бульон – 1 л;

Репчатый лук – 70 г;

Чеснок – 70 г;

Растительное масло – 30 мл;

Сливки (23% жирности) – 35 мл;

Сыр сулугуни – 10 г;

Перепелиное яйцо – 1 шт.

Полный рецепт супа ищите здесь.

Брусничный соус

Соус из брусники – идеальное дополнение практически для любого вида мяса, которое делает вкус блюда оригинальным. К тому же он может долго храниться в холодильнике.

Ингредиенты:

Брусника – 300 гр;

Питьевая вода – 100 мл;

Сахар тростниковый – 200 гр;

Перец горошком – 2 шт;

Корица – одна палочка;

Специя цветки гвоздики – 2 шт.

Рецепт приготовления пряного сладкого соуса с небольшой кислинкой – в нашем материале.

Жареные крылышки в сладком соусе

Крылышки в панировке под медово-чесночным соусом разнообразят привычные семейные ужины и идеально впишутся в праздничное застолье. Кроме того, они наверняка придутся по вкусу даже самым искушенным гурманам.

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 1 кг;

Морская соль – 1,5 ч. л;

Перец – 1,3 ч.л;

Паприка молотая – 1,5 ч.л;

Чесночный порошок – 1,5 ч.л.;

Зеленый лук – по вкусу;

Кунжут – по вкусу.

Простой рецепт сытного блюда можно найти здесь.

Сырная кесадилья с куриным фаршем

Кесадилья – традиционное блюдо мексиканской кухни, которое станет отличным вариантом для перекуса и порадует вкусовые рецепторы своим пикантным кисло-сладким соусом.

Ингредиенты:

400 граммов куриного фарша;

4 ст. л. кетчупа;

3 ст. л. горчицы;

2 ст. л. вустерского соуса;

2/3 стакана майонеза;

2 ст. л. молока (нежирного);

1/4 ч. л. перца;

8 мучных лепешек;

1 чашка тертого сыра.

Как готовить вкуснейшие пшеничные лепешки с курицей и сыром, узнайте из нашего материала.

Воздушные маффины с лимоном

Правильное сочетание кислого, сладкого и воздушного могут сделать блюдо особенным и поселить желание возвращаться к нему снова и снова. Легкие лимонные кексы на йогуртовой основе с малиной станут отличным дополнением к чашке горячего кофе или чая.

Ингредиенты:

2 стакана муки;

1/2 стакана сахара;

2 ч. л. разрыхлителя;

1/2 ч. л. пищевой соды

1/2 ч. л. соли;

2 больших яйца (комнатной температуры и слегка взбитых);

1 стакан лимонного йогурта (либо обычного йогурта и 30 мл лимонного сока);

1/2 стакана растительного масла;

1 чайная ложка тертой лимонной цедры.