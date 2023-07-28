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Шечаманди и брусничный соус: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на этой неделе.

Шечаманди и брусничный соус: лучшие рецепты недели
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Готовим вместе сытную кесадилью, легкие лимонные маффины и другие вкусные блюда – в материале "Рамблера".

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Грузинский холодный суп

Если привычные окрошка и свекольник вам немного надоели, то самое время приготовить суп шечаманди, который наверняка спасет вас от летнего зноя.

Ингредиенты:

  • Шпинат – 100 г;
  • Овощной бульон – 1 л;
  • Репчатый лук – 70 г;
  • Чеснок – 70 г;
  • Растительное масло – 30 мл;
  • Сливки (23% жирности) – 35 мл;
  • Сыр сулугуни – 10 г;
  • Перепелиное яйцо – 1 шт.

Полный рецепт супа ищите здесь.

Брусничный соус

Соус из брусники – идеальное дополнение практически для любого вида мяса, которое делает вкус блюда оригинальным. К тому же он может долго храниться в холодильнике.

Ингредиенты:

  • Брусника – 300 гр;
  • Питьевая вода – 100 мл;
  • Сахар тростниковый – 200 гр;
  • Перец горошком – 2 шт;
  • Корица – одна палочка;
  • Специя цветки гвоздики – 2 шт.

Рецепт приготовления пряного сладкого соуса с небольшой кислинкой – в нашем материале.

Жареные крылышки в сладком соусе

Крылышки в панировке под медово-чесночным соусом разнообразят привычные семейные ужины и идеально впишутся в праздничное застолье. Кроме того, они наверняка придутся по вкусу даже самым искушенным гурманам.

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки – 1 кг;
  • Морская соль – 1,5 ч. л;
  • Перец – 1,3 ч.л;
  • Паприка молотая – 1,5 ч.л;
  • Чесночный порошок – 1,5 ч.л.;
  • Зеленый лук – по вкусу;
  • Кунжут – по вкусу.

Простой рецепт сытного блюда можно найти здесь.

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Сырная кесадилья с куриным фаршем

Кесадилья – традиционное блюдо мексиканской кухни, которое станет отличным вариантом для перекуса и порадует вкусовые рецепторы своим пикантным кисло-сладким соусом.

Ингредиенты:

  • 400 граммов куриного фарша;
  • 4 ст. л. кетчупа;
  • 3 ст. л. горчицы;
  • 2 ст. л. вустерского соуса;
  • 2/3 стакана майонеза;
  • 2 ст. л. молока (нежирного);
  • 1/4 ч. л. перца;
  • 8 мучных лепешек;
  • 1 чашка тертого сыра.

Как готовить вкуснейшие пшеничные лепешки с курицей и сыром, узнайте из нашего материала.

Воздушные маффины с лимоном

Правильное сочетание кислого, сладкого и воздушного могут сделать блюдо особенным и поселить желание возвращаться к нему снова и снова. Легкие лимонные кексы на йогуртовой основе с малиной станут отличным дополнением к чашке горячего кофе или чая.

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки;
  • 1/2 стакана сахара;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/2 ч. л. пищевой соды
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 2 больших яйца (комнатной температуры и слегка взбитых);
  • 1 стакан лимонного йогурта (либо обычного йогурта и 30 мл лимонного сока);
  • 1/2 стакана растительного масла;
  • 1 чайная ложка тертой лимонной цедры.

Полный рецепт летнего десерта здесь.

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