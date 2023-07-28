Диетолог рассказал, как правильно готовить кабачки

О том, как приготовить кабачки, чтобы их употребление принесло максимум пользы, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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По словам специалиста, эти овощи лучше подвергнуть тепловой обработке в духовке либо приготовить на гриле. «Нужно исключить жарку, большое количество масла и какую-либо панировку», – подчеркнул Арзамасцев.

Диетолог предупредил, что жареный продукт может нанести вред здоровью, особенно пожилым.

«Жарка – это достаточно серьезная термическая обработка. Во-первых, разрушаются витамины, во-вторых, пережаренный продукт будет негативно сказываться на здоровье желудка», – объяснил эксперт.