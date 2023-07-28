Диетолог рассказал, как правильно готовить кабачки
О том, как приготовить кабачки, чтобы их употребление принесло максимум пользы, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По словам специалиста, эти овощи лучше подвергнуть тепловой обработке в духовке либо приготовить на гриле. «Нужно исключить жарку, большое количество масла и какую-либо панировку», – подчеркнул Арзамасцев.
Диетолог предупредил, что жареный продукт может нанести вред здоровью, особенно пожилым.
«Жарка – это достаточно серьезная термическая обработка. Во-первых, разрушаются витамины, во-вторых, пережаренный продукт будет негативно сказываться на здоровье желудка», – объяснил эксперт.
Арзамасцев напомнил, что кабачки – это легкий, низкокалорийный продукт, который прекрасно подходит для рациона людей в зрелом возрасте, сообщает «Москва 24».