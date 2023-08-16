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Как приготовить идеальное малиновое варенье

С 2015 года 16 августа стал официальным Днем малинового варенья. Неудивительно, что эта сладкая и ароматная ягода удостоилась такой чести: она очень полезна и обладает прекрасным вкусом. А варенье из малины с давних пор успешно используют, чтобы избавиться от боли в горле, неприятных ощущений при простуде и других заболеваний.

Как приготовить идеальное малиновое варенье
© Pxhere.com

Но чтобы зимой наслаждаться прекрасным вкусом и пользой малинового варенья, подготовиться необходимо летом. Тогда баночки с ароматным джемом будут радовать на протяжении всего холодного сезона. О том, как приготовить идеальное малиновое варенье, читайте в материале «Рамблера».

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Разумеется, у каждой хозяйки свои секреты приготовления варенья из малины. Но идеальный вариант – это, конечно, старая добрая классика.

Прежде, чем приступить к приготовлению варенья, необходимо подобрать правильные ягоды. Стоит выбирать чуть недозревшие, яркие и плотные плоды. Перезревшие или уже полежавшие ягоды утрачивают некоторую часть кислот, без которых не получится добиться необходимой густоты варенья.

Тщательно мыть малину перед приготовлением варенья тоже не стоит: ягода обладает сильной пористостью, впитывает в себя воду, кроме того, влага значительно ослабляет аромат малины. Если вымыть ягоду все же вы считаете необходимым, аккуратно сложите ее в дуршлаг и погрузите в большую миску с водой буквально на минуту. Затем дуршлаг следует вынуть и оставить стечь воду полностью. После этого можно приступать к приготовлению малинового варенья.

Ингредиенты:

  • Малина – 2 кг
  • Сахарный песок – 2 кг
  • Лимон – 1 крупный плод или 2 небольших
  • Соль – щепотка (нейодированная) – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Простерилизовать банки и крышки.
  2. Малину перебрать, выложить половину ягод в большую кастрюлю.
  3. Из лимона выжать сок, добавить к малине.
  4. Кастрюлю поставить на средний огонь и нагреть до появления ягодного сока.
  5. Малину размять, прибавить огонь и готовить около 5-7 минут, постоянно помешивая.
  6. Затем малиновую массу выложить в сито и дать стечь всему соку в отдельную посуду.
  7. Оставшееся пюре тщательно протереть и добавить к соку. Вернуть массу в кастрюлю.
  8. Добавить сахар.
  9. Готовить на слабом огне до растворения сахара, постоянно помешивая. Варенье не должно кипеть!
  10. Когда сахар растворится, добавить в кастрюлю оставшуюся часть целой малины. На среднем огне довести до кипения.
  11. После этого уменьшить огонь и варить массу около 5 минут, постоянно помешивая.
  12. Если вы используете соль, добавьте ее на этом этапе. Соль усилит аромат малины, подчеркнет ее вкус и оттенит кислоту лимонного сока.
  13. Готовность варенье легко проверить с помощью простой деревянной ложки: продукт правильной консистенции будет медленно стекать, если же образуются мелкие частые капли, значит, варенье следует готовить еще в течение нескольких минут.
  14. Готовое варенье разлить с помощью половника в простерилизованные банки, крепко закрыть крышками. Хранить малиновое варенье следует в прохладном и темном месте.
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