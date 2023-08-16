Как приготовить идеальное малиновое варенье
С 2015 года 16 августа стал официальным Днем малинового варенья. Неудивительно, что эта сладкая и ароматная ягода удостоилась такой чести: она очень полезна и обладает прекрасным вкусом. А варенье из малины с давних пор успешно используют, чтобы избавиться от боли в горле, неприятных ощущений при простуде и других заболеваний.
Но чтобы зимой наслаждаться прекрасным вкусом и пользой малинового варенья, подготовиться необходимо летом. Тогда баночки с ароматным джемом будут радовать на протяжении всего холодного сезона. О том, как приготовить идеальное малиновое варенье, читайте в материале «Рамблера».
Разумеется, у каждой хозяйки свои секреты приготовления варенья из малины. Но идеальный вариант – это, конечно, старая добрая классика.
Прежде, чем приступить к приготовлению варенья, необходимо подобрать правильные ягоды. Стоит выбирать чуть недозревшие, яркие и плотные плоды. Перезревшие или уже полежавшие ягоды утрачивают некоторую часть кислот, без которых не получится добиться необходимой густоты варенья.
Тщательно мыть малину перед приготовлением варенья тоже не стоит: ягода обладает сильной пористостью, впитывает в себя воду, кроме того, влага значительно ослабляет аромат малины. Если вымыть ягоду все же вы считаете необходимым, аккуратно сложите ее в дуршлаг и погрузите в большую миску с водой буквально на минуту. Затем дуршлаг следует вынуть и оставить стечь воду полностью. После этого можно приступать к приготовлению малинового варенья.
Ингредиенты:
- Малина – 2 кг
- Сахарный песок – 2 кг
- Лимон – 1 крупный плод или 2 небольших
- Соль – щепотка (нейодированная) – по желанию
Способ приготовления:
- Простерилизовать банки и крышки.
- Малину перебрать, выложить половину ягод в большую кастрюлю.
- Из лимона выжать сок, добавить к малине.
- Кастрюлю поставить на средний огонь и нагреть до появления ягодного сока.
- Малину размять, прибавить огонь и готовить около 5-7 минут, постоянно помешивая.
- Затем малиновую массу выложить в сито и дать стечь всему соку в отдельную посуду.
- Оставшееся пюре тщательно протереть и добавить к соку. Вернуть массу в кастрюлю.
- Добавить сахар.
- Готовить на слабом огне до растворения сахара, постоянно помешивая. Варенье не должно кипеть!
- Когда сахар растворится, добавить в кастрюлю оставшуюся часть целой малины. На среднем огне довести до кипения.
- После этого уменьшить огонь и варить массу около 5 минут, постоянно помешивая.
- Если вы используете соль, добавьте ее на этом этапе. Соль усилит аромат малины, подчеркнет ее вкус и оттенит кислоту лимонного сока.
- Готовность варенье легко проверить с помощью простой деревянной ложки: продукт правильной консистенции будет медленно стекать, если же образуются мелкие частые капли, значит, варенье следует готовить еще в течение нескольких минут.
- Готовое варенье разлить с помощью половника в простерилизованные банки, крепко закрыть крышками. Хранить малиновое варенье следует в прохладном и темном месте.