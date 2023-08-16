С 2015 года 16 августа стал официальным Днем малинового варенья. Неудивительно, что эта сладкая и ароматная ягода удостоилась такой чести: она очень полезна и обладает прекрасным вкусом. А варенье из малины с давних пор успешно используют, чтобы избавиться от боли в горле, неприятных ощущений при простуде и других заболеваний.

© Pxhere.com

Но чтобы зимой наслаждаться прекрасным вкусом и пользой малинового варенья, подготовиться необходимо летом. Тогда баночки с ароматным джемом будут радовать на протяжении всего холодного сезона. О том, как приготовить идеальное малиновое варенье, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

Разумеется, у каждой хозяйки свои секреты приготовления варенья из малины. Но идеальный вариант – это, конечно, старая добрая классика.

Прежде, чем приступить к приготовлению варенья, необходимо подобрать правильные ягоды. Стоит выбирать чуть недозревшие, яркие и плотные плоды. Перезревшие или уже полежавшие ягоды утрачивают некоторую часть кислот, без которых не получится добиться необходимой густоты варенья.

Тщательно мыть малину перед приготовлением варенья тоже не стоит: ягода обладает сильной пористостью, впитывает в себя воду, кроме того, влага значительно ослабляет аромат малины. Если вымыть ягоду все же вы считаете необходимым, аккуратно сложите ее в дуршлаг и погрузите в большую миску с водой буквально на минуту. Затем дуршлаг следует вынуть и оставить стечь воду полностью. После этого можно приступать к приготовлению малинового варенья.

Ингредиенты:

Малина – 2 кг

Сахарный песок – 2 кг

Лимон – 1 крупный плод или 2 небольших

Соль – щепотка (нейодированная) – по желанию

Способ приготовления: