Почему яйца взрываются в микроволновке: эксперты дали простое объяснение
Яйца, которые готовят в микроволновке, взрываются из-за накопления пара внутри. Об этом пишет кулинарный сайт Simple recipies со ссылкой на экспертов.
«Вода внутри яйца быстро нагревается, превращаясь в пар, у которого попросту нет выхода. Если давление сильно возрастает, яйцо взрывается», — комментирует Трей Брэсвелл, президент компании Eggland Braswell Farms.
Мембрана внутри яйца, удерживающая жидкость внутри скорлупы, очень тонка. Основатель и генеральный директор Anyday Microwave Cookware Стеф Чен отмечает, что микроволновка, в отличие от аэрогриля, нагревает не воздух вокруг еды, а её саму.
«Когда яичные белки затвердевают, воде внутри некуда деваться», — говорит эксперт.
Чтобы яйца не взрывались, следует использовать одну из четырёх рекомендаций:
- проткнуть желток зубочисткой: это позволит влаге беспрепятственно выходить;
- уменьшить мощность микроволновки и увеличить время приготовления;
- перевернуть наполовину готовое яйцо;
- использовать ёмкости, которые не нагреваются в микроволновых печах — из стекла или керамики.
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